Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand auf dem Gelände eines Holzbauunternehmens

Hausen am Andelsbach / Landkreis Sigmaringen (ots)

Ein Brand auf dem Gelände eines Holzbauunternehmens hat am Montagnachmittag gegen 13 Uhr ein Großaufgebot der Rettungskräfte auf den Plan gerufen. In einer Lagerhalle geriet eine Anlage zur Hackschnitzelproduktion aufgrund noch unbekannter Ursache in Brand. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen, der insgesamt entstandene Sachschaden wird zum derzeitigen Stand auf etwa 130.000 Euro geschätzt. Mehrere Mitarbeiter wurden aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vor Ort durch einen Rettungsdienst untersucht und teils zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Löscharbeiten war die K 8241 (Pfullendorfer Straße) voll gesperrt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell