Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw zerkratzt

Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein Unbekannter am Montagvormittag zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr an einem Pkw im Parkhaus eines Einkaufcenters in der Georg-Zimmerer-Straße angerichtet. Offensichtlich mutwillig zerkratze der Täter mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite des Opel. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt in diesem Zusammenhang Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bingen

Verkehrskontrollen

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben am Montagvormittag auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen Verkehrskontrollen durchgeführt und hierbei auch die Einhaltung der dort geltenden Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften von 100 km/h überprüft. Neun Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, der unrühmliche Spitzenreiter darunter mit rund 150 km/h. Die Betroffenen müssen nach der Kontrolle mit einem Bußgeld und teils mit einem Fahrverbot rechnen.

Bingen

Unbekannter kommt von Fahrbahn ab und flüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen von der Fahrbahn abgekommen und hat hierbei mehrere Straßenpfosten überfahren. Zudem wurde durch das Fahrmanöver erheblich Erde aufgewühlt und die Straße verschmutzt, sodass diese durch die Straßenmeisterei gereinigt werden musste. Der Unbekannte, der vermutlich mit einem Lkw oder Transporter unterwegs gewesen sein dürfte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Mengen

Verkehrskontrollen

Unbefugt, ohne gültigen Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel war ein Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Montag im Bereich der B 32 kontrolliert haben. Der 26-Jährige räumte bei der Kontrolle ein, dass der ihm bekannte Fahrzeughalter nichts davon wisse, dass er mit seinem Auto unterwegs sei, zudem konnte er keinen Führerschein vorzeigen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte der junge Mann zudem Anzeichen dafür, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht und schlug auf Cannabis und Kokain an. Der Fahrzeuglenker musste den Pkw stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun ein Bußgeld und strafrechtliche Konsequenzen. Die Fahrzeugschlüssel behielten die Einsatzkräfte ein. Mit einer Anzeige muss darüber hinaus auch sein Beifahrer rechnen. Bei ihm stellten die Beamten eine kleinere Menge Marihuana sicher. Ein weiterer Autofahrer, der am Montagabend ebenfalls in die Kontrollstelle an der B 32 geriet, war bei einem Drogenvortest ebenfalls positiv auf Kokain. Sollte sich der Verdacht bei der Auswertung der daraufhin durch einen Arzt entnommenen Blutprobe bestätigten, erwarten ihn ein Bußgeld, ein mehrmonatiges Fahrverbot und weitere führerscheinrechtliche Maßnahmen.

Mengen

Von Navi leiten lassen - Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist am Montag gegen 9.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung St.-Martin-Straße / Wasserstraße entstanden. Weil er sich eigenen Angaben zufolge von seinem Navigationsgerät leiten ließ, ist ein Dacia-Fahrer trotz Einfahrtverbots in der St.-Martin-Straße an der Einmündung "Bei der Martinskirche" geradeaus weiter in Richtung Wasserstraße gefahren. Beim Überqueren der Wasserstraße übersah der 44-Jährige dann einen 53 Jahre alten Citroen-Lenker, der von rechts kam und kollidierte mit diesem. Beide Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

