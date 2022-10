Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Dieb festgenommen; Soltau: Portmonee aus Kapelle gestohlen; Soltau: Einbruch: Fenster aufgehebelt; Soltau: E-Roller-Fahrer wird angefahren und flüchtet zu Fuß

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.10.2022 Nr. 1

05.10 / Dieb festgenommen

Bad Fallingbostel: Nach einem Hinweis eines Bewohners der Scharnhorststraße, dass eine fremde Person soeben das Grundstück eines Nachbarn verlassen habe, kontrollierten Polizeibeamte die betreffende Person am Mittwochabend auf dem Sebastian-Kneipp-Platz. Eine Durchsuchung des alkoholisierten 30jährigen Mannes aus Bad Fallingbostel führte zum Auffinden von Modeschmuck, im Einzelnen 25 Ringen, 16 Paar Ohrringen, zwei einzelnen Ohrringen sowie zwei Parfumtestern. Die aufgefundenen Gegenstände waren offensichtlich einem Drogeriemarkt zuzuordnen. Da der Verdacht bestand, dass sie aus einem Diebstahl stammten, wurden sie sichergestellt. Andere relevante Gegenstände hatte der Mann nicht bei sich. Die Beamten ließen ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Das Ergebnis lautete 2,96 Promille. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Ihm wurde das Führen des Fahrrads, welches er mit sich führte, untersagt. Kurz darauf wurde er fahrend im Stadtgebiert angetroffen. Eine Blutprobe war die Folge. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

05.10 / Portmonee aus Kapelle gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Mittwoch, zwischen 10.45 und 14.30 Uhr in einem Nebenraum der Kapelle des Stadtfriedhofs aus einer Handtasche ein Portmonee. Im Portmonee befanden sich Bargeld sowie diverse Karten und Ausweise. Hinweise auf verdächtige Personen, die sich zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort bewegt haben, nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

05.10 / Einbruch: Fenster aufgehebelt

Soltau: Am Mittwochabend, zwischen 18.15 und 20.50 Uhr hebelten Unbekannte ein auf Kipp stehendes Fenster eines Einfamilienhauses an der Gaudigstraße auf, gelangten in das Objekt und durchsuchten es. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Hinweise zur Tat bitte an den Zentralen Kriminaldienst unter 05191/93800.

06.10 / E-Roller-Fahrer wird angefahren und flüchtet zu Fuß

Soltau: Am Mittwoch, 19.09.2022, gegen 13.15 Uhr kam es an der Wilhelmstraße / Zufahrt zum Parkplatz "Subway" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Volvo und einem E-Roller. Der Volvo-Fahrer befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Rathauskreuzung und bog nach links auf den Parkplatz ab. Dabei übersah er den E-Roller, der auf dem linken Geh-/Radweg ebenfalls in Richtung Rathaus fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, der Fahrer des Rollers stürzte. Anschließend täuschte er vor, die Personalien auf dem Parkplatz austauschen zu wollen und flüchtete, als der andere Beteiligte sein Fahrzeug parkte, zu Fuß in Richtung Marktstraße. Den E-Roller ließ er zurück. Personenbeschreibung: männlich, etwa 160 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, trug olivfarbene Cargohose und ein schwarzes T-Shirt. Fahrzeugbeschreibung: rot-schwarzer E-Roller der Marke Bezior, Typ S2 2400 W. Der Roller erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 65 km/h und hat einen Neuwert von 1.400 Euro. Das Fahrzeug hatte zum Unfallzeitpunkt kein Kennzeichen und war nicht zugelassen. Hinweise zum Fahrer des Rollers nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

