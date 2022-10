Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch am Ostpark; Bispingen: Freischneider und Reitsättel gestohlen; Soltau: Gerätehaus des Kindergartens aufgebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.10.2022 Nr. 2

04.10 / Einbruch am Ostpark

Soltau: Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag gewaltsam in einen Schuppen des MTV Soltau am Ostpark ein. Es wurden sechs Flaschen Bier und zwei Flaschen Cola entwendet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

04.10 / Freischneider und Reitsättel gestohlen

Bispingen: In der Zeit zwischen Montag, 19.00 Uhr und Dienstag, 17.15 Uhr hebelten Unbekannte auf einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Brandenburger Straße einen Lagerraum und eine Sattelkammer auf. Entwendet wurden ein Freischneider der Marke Stihl FS 400 und zwei schwarze Reitsättel der Marken Eques und Sommer. Der Gesamtschaden wird auf rund 4.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bispingen unter 05194/982460 entgegen.

04.10 / Gerätehaus des Kindergartens aufgebrochen

Soltau: Am verlängerten Wochenende brachen Unbekannte das Gerätehaus des Kindergartens an der Pestalozzistraße auf und entwendeten zwei Tretroller. Ein Roller konnte im Nahbereich wieder aufgefunden werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

04.10 / Mähroboter entwendet

Bad Fallingbostel: Zwischen Samstag und Dienstag entwendeten Unbekannte an der Düshorner Straße einen Mähroboter und einen Schlauchaufroller im Gesamtwert von etwa 1.650 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

05.10 / Mülltonnenbrand

Soltau: Am Dienstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr kam es an der Mühlenstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu Brand einer Papiermülltonne. Die Feuerwehr löschte den Brand. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

