POL-HK: Soltau: Alkohol aus Kellerraum gestohlen; Benefeld: Pulverfeuerlöscher in Wohnung geleert; Wolterdingen: AfD-Plakat beschmiert; Walsrode: Fahrverbot ignoriert, Drogen konsumiert

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.09.2022 Nr. 1 29.09 / Taschendiebe beim Einkaufen aktiv Schwarmstedt / Soltau: Unbekannte entwendeten einer 74jährigen Frau am Donnerstag, gegen 11.00 Uhr, beim Einkaufen - vermutlich in der Edeka-Filiale an der Celler Straße in ...

mehr