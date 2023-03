Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei ermittelt nach Diebstählen

Aus zwei in der Hegaustraße abgestellten Pkw sollen zwischen Samstagabend und Sonntagmittag Gegenstände gestohlen worden sein. Der Dieb soll sich auf noch nicht bekannte Weise Zutritt zu einem VW-Bus verschafft haben, in dem er den Schlüssel für einen in der Nähe geparkten Golf fand. Aus Bus und Golf ließ der Täter laut Besitzer der Wagen mehrere Kleingegenstände mitgehen. Das Diebesgut dürfte einen Wert von rund 200 Euro gehabt haben. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt in der Sache, Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Auf der Autobahnausfahrt Leutkirch-West hat sich ein Autofahrer am Sonntag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 72 Jahre alte Ford-Fahrer war gegen 14.30 Uhr in Richtung Lindau unterwegs, als er die Autobahn verlassen wollte. Mutmaßlich zu hohe Geschwindigkeit dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass er auf der Abfahrt nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Erdwall fuhr. Durch die Kollision entstand am Ford Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der 72-Jährige musste von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Auto wurde abgeschleppt. Neben Abschleppdienst, Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Aitrach

Verkehrsunfall an Autobahnauffahrt

An der Auffahrt auf die A 96 in Richtung Memmingen bei Aitrach sind am Sonntagnachmittag zwei Autos zusammengeprallt. Die 62-jährige Beifahrerin in einem BMW wurde dabei verletzt. Der 61-jährige Lenker des Wagens kam von der Autobahnabfahrt aus Richtung Lindau und wurde von der 40 Jahre alten Citroen-Fahrerin übersehen, die auf der Strecke nach links auf die Auffahrt nach Memmingen abbiegen wollte. Bei der Kollision der beiden Autos entstand am BMW ein Schaden von rund 10.000 Euro, während sich dieser am Citroen auf rund 4.000 Euro belaufen dürfte. Beide Wagen mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Die Beifahrerin im BMW suchte nach dem Verkehrsunfall selbstständig medizinische Hilfe auf.

Weingarten

Auseinandersetzung unter Brüdern

Wegen einer privaten Zwistigkeit sind zwei Brüder am frühen Sonntagmorgen derart aneinandergeraten, dass die Polizei eingreifen musste. Nach einem erst verbalen Streit prügelten sich die beiden 29-Jährigen auf offener Straße und schlugen auch mehrfach mit dem Kopf auf den Asphalt. Ein Zeuge verständigte schließlich die Polizei und einen Rettungswagen. Nach einer medizinischen Versorgung der beiden deutlich alkoholisierten Streithähne wurde einer der Brüder in Polizeigewahrsam genommen, da er weitere Schläge androhte. Auf beide Männer kommen nun Strafanzeigen zu.

Weingarten

Vermeintliche Schlägerei

Mehrere Polizeistreifen sind am Sonntag kurz vor 1 Uhr zu einer vermeintlichen Schlägerei zum Charlottenplatz ausgerückt. Zwei 18 und 20 Jahre alte Heranwachsende sind dort wohl von einem 16-Jährigen angegriffen worden. Was genau vorgefallen ist, klärt nun das Polizeirevier Weingarten. Augenscheinlich wurde keiner der Beteiligten verletzt. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell