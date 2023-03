Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Zwei Personen bei Motorradunfall verletzt

Bei einem Motorradunfall, der sich am Sonntag gegen 15.15 Uhr auf der L 415 zwischen Harthausen auf der Scher und Veringenstadt ereignet hat, wurden der 22-jährige Fahrer leicht- und seine Sozia schwerer verletzt. Am Ende einer scharfen Linkskurve verlor der Zweiradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter, wo sich die Maschine überschlug. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. An der Honda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Hettingen

Anhänger kippt durch Wind während der Fahrt zur Seite

Während der Fahrt wurde am Sonntagnachmittag ein nicht beladener Planen-Anhänger auf der Kreisstraße zwischen Harthausen und Inneringen von einer starken Windböe erfasst und von dieser umgestoßen. Der Anhänger streifte in der Folge ein entgegenkommendes Auto und brachte das Zugfahrzeug auf der Fahrbahn zum Schleudern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Fahrzeug des Entgegenkommenden entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, der Schaden am BMW und dem Anhänger wird auf insgesamt circa 3.500 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Schulwand mit Graffiti beschmiert

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag die Fassade einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße mit einem Schriftzug beschmiert. Durch das Graffiti verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Mit ihren Seitenspiegeln haben sich am Sonntagnachmittag zwei Autos gestreift, die auf der L 280 zwischen Bad Saulgau und Bolstern in einer scharfen Linkskurve in jeweils entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen sind. Während der Fahrer eines Renault anhielt, um sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der andere Unfallbeteiligte seine Fahrt einfach fort. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat gegen den zweiten Beteiligten nun Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise auf den Fahrer und sein Fahrzeug. Zeugenangaben zufolge könnte es sich bei dem Auto um einen Dacia gehandelt haben.

