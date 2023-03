PP Ravensburg: Vermisster Mann wohlauf

Friedrichshafen (ots) - Ladendiebin schlägt Verkäuferin ins Gesicht Zu einer renitenten Ladendiebin wurde die Polizei am Samstagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Allmandstraße gerufen. Eine 65-jährige wurde von einer Angestellten beobachtet, wie sie Waren im Wert von rund 65 Euro in ihrer Handtasche versteckte. Nachdem die Diebin darauf angesprochen wurde, ging sie auf die Angestellte los, riss an der Handtasche ...

