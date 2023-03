Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 26.03.23 aus dem Landkreis Sigmaringen

Gammertingen (ots)

Ladendieb verletzt sich bei Gerangel

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Sigmaringer Straße, wie sich ein 31jähriger seinen Rucksack mit Diebesgut füllte. Als er bemerkte, dass er beim Diebstahl beobachtet wurde, entfernte er sich rasch mit seinem Rucksack in Richtung der Kassen. Dort konnte er aber von dem Zeugen eingeholt und aufgehalten werden. Bei dem anschließenden Gerangel stürzte der Dieb zu Boden und verletzte sich leicht im Gesicht. Die Durchsuchung des Rucksacks durch die hinzugerufene Polizei förderte Diebesgut in Höhe von rund 50 Euro zutage. Der Dieb sieht nun einem Strafverfahren bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Herbertingen-Hundersingen

Einbrecher flexen Baucontainer auf.

Einbrecher suchten am Samstagabend gegen 21.00 Uhr eine Baufirma im Talhof in Hundersingen heim. Es wurde ein Baucontainer aufgeflext und Werkzeuge und Maschinen im Wert von ca. 15000 Euro entwendet.

