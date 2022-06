POL-PIBIN: hohe Beanstandungsquote

Bingen, Mainzer Straße (ots) - 29.06.2022, 13:43 Uhr Zwei PKW befuhren die Mainzer Straße in Bingen in Fahrtrichtung Bingen- Gaulsheim. Auf Grund des Rotlichtes der Lichtsignalanlage Höhe Hafenstraße musste das erste Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Rückfragen bitte an: ...

mehr