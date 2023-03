Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 26.03.23 aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Ladendiebin schlägt Verkäuferin ins Gesicht

Zu einer renitenten Ladendiebin wurde die Polizei am Samstagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Allmandstraße gerufen. Eine 65-jährige wurde von einer Angestellten beobachtet, wie sie Waren im Wert von rund 65 Euro in ihrer Handtasche versteckte. Nachdem die Diebin darauf angesprochen wurde, ging sie auf die Angestellte los, riss an der Handtasche mit dem Diebesgut, die die Verkäuferin bereits in der Hand hielt und schlug ihr ins Gesicht. Auch gegenüber der Polizeistreife verhielt sie sich renitent, so dass sie mit unmittelbarem Zwang zum Streifenwagen verbracht werden musste. Gegen die Frau wird nun von der Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen räuberischem Diebstahl ermittelt.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall beim Ausfahren aus Parkplatz - eine Person leicht verletzt

Der 62-jährige Lenker eines Opel fuhr am Samstag um die Mittagszeit von einem Parkplatz in die bevorrechtigte Bahnhofstraße ein. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten VW Polo und stieß mit diesem zusammen. Der 56-jährige Polo-Fahrer wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Es entstand ein Schaden von ca. 13000 Euro.

