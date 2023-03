PP Ravensburg: Nachtragsmeldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Radfahrerin verliert Kontrolle über E-Bike Mit ihrem E-Bike ist eine 32-jährige Radfahrerin am frühen Donnerstagmorgen in der Schlierer Straße gestürzt. Die Radlerin war stadteinwärts unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und fiel. Die 32-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ravensburg Diebstahl ...

mehr