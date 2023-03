Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrerin verliert Kontrolle über E-Bike

Mit ihrem E-Bike ist eine 32-jährige Radfahrerin am frühen Donnerstagmorgen in der Schlierer Straße gestürzt. Die Radlerin war stadteinwärts unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und fiel. Die 32-Jährige wurde von einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Ravensburg

Diebstahl von Geldbörsen in Kindergarten - Zeugenaufruf

Am Donnerstag wurden in einem Kindergarten in der Schulstraße in Oberzell mehrere Geldbörsen gestohlen. Zwischen 09.00 Uhr und 09.15 betrat der Dieb den Kindergarten mutmaßlich durch den Notausgang und entwendete zwei Portemonnaies samt Inhalt. Eine Zeugin, die den Täter gesehen haben dürfte, beschreibt ihn als männlich, 180 cm groß und dick. Er soll eine Mütze und eine Brille sowie eine helle Hose getragen haben. Außerdem hatte er eine Plastiktüte dabei. Personen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter 0751/803-3333 zu melden.

Horgenzell

Tesla-Fahrer kommt von Straße ab und wird durch die Luft geschleudert

Glücklicherweise eher leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Tesla-Fahrer, der am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Sattelbach und Winterbach verunfallt ist. Der Pkw-Lenker war in Richtung Sattelbach unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Acker fuhr. Aufgrund eines Erdhügels schanzte der Tesla rund 40 Meter durch die Luft, bevor auf dem Acker zum Stehen kam. Dem 20-Jährigen gelang es, sich selbstständig aus dem Pkw zu befreien. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall ist am Tesla Totalschaden entstanden, ein Abschleppdienst transportierte den Wagen ab.

Bad Wurzach

Diebstahl aus Fahrzeug

Ein Dieb hat sich am Donnerstagabend zwischen 19.00 Uhr und 20.15 Uhr an einem Auto zu schaffen gemacht. Das verschlossene Fahrzeug war in der Jordanstraße abgestellt, als es dem unbekannten Täter gelang, eine Autotür zu öffnen und aus der Mittelkonsole des Pkws einen dreistelligen Bargeldbetrag zu entwenden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Diebstahls, sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Aichstetten/ Kißlegg

Berauschte Schwangere wird bei Polizei vorstellig

Mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss muss eine schwangere 20-Jährige rechnen, die am frühen Freitag ihren Partner auf der Dienststelle der Verkehrspolizei Kißlegg abholen wollte. Dieser war zuvor als Beifahrer auf der A96 bei Aichstetten von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Während sein 46 Jahre alter Fahrer durch einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille und einen positiven Drogenschnelltest auffiel, fanden die Polizisten bei dem 22-Jährigen etwa 140 Gramm Haschisch. Er musste die Polizisten daraufhin zur Dienststelle begleiten, während der 46-Jährige in einem Krankenhaus zwei Blutproben abgeben musste. Zudem behielten die Beamten den Führerschein des Fahrers ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Schwangere, die mit einem weiteren Auto zur Polizeidienststelle fuhr, um ihren dort wartenden und unter Rauschmittel stehenden Partner abzuholen, fiel den Beamten ebenfalls durch Anzeichen auf Drogenkonsum auf. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Eine Blutabgabe im Krankenhaus war die Folge für die Frau. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass sie nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Die Polizei hat nun Ermittlungsverfahren gegen alle drei eingeleitet. Kißlegg

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Lkw-Fahrer ist am Donnerstagmorgen von der A 96 abgekommen und rund 50 Meter durch den Grünstreifen gefahren. Der Schwerlastlenker fuhr zwischen 2 Uhr und 5.15 Uhr in Fahrtrichtung München, als er zwischen den Ausfahrten Kißlegg und Leutkirch-Süd nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem Autobahnwegweiser und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Nach rund 50 Metern Fahrt durch den Grünstreifen gelang es dem Lkw-Fahrer offenbar, seinen Schwerlaster wieder zurück auf die Fahrbahn zu lenken, wodurch diese stark beschmutzt wurde. Anschließend suchte er das Weite. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter 07563/9099-0 zu melden.

Aichstetten

Dieb stiehlt Bargeld aus Umkleidekabine - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Tasche gestohlen, welche in einer unverschlossenen Umkleidekabine des Sportvereins in der Hardsteiger Straße lag. Wegen des Diebstahls ermittelt nun das Polizeirevier Leutkirch und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Wangen

Farbschmierereien an beruflichem Schulzentrum

Schaden von rund 2.500 Euro hat ein Unbekannter angerichtet, der zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag im Beruflichen Schulzentrum mit Farbe herumgeschmiert hat. Der Täter verunstaltete mit roter und brauner Silikonfarbe Teppichböden, Türen, Tafeln, Fenster und Wände. Das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet, Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Wangen

Einbrecher will in Forsthütte

Aufhebeln wollte ein Einbrecher zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag eine Forsthütte in der Verlängerung der Praßbergstraße. Die Hütte, die sich auf einem umzäunten Gelände des Forstreviers Wangen an der Bahnlinie gegenüber des Trimm-dich-Pfad Hasenwald befindet, ist mittels Schloss gesichert. Dem Täter gelang es trotz mehrfacher Hebelversuche nicht, die Tür aufzubrechen, weshalb er letztlich unverrichteter Dinge von Dannen zog. Er hinterließ an der Tür einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 mit dem Polizeirevier Wangen in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Polizeieinsatz nach Ruhestörung

Streitigkeiten über den Lärm zur Nachtzeit haben am Donnerstag kurz nach 22 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Anwohner beschwerte sich in der Scherzachstraße über den Lärmpegel in der Nachbarswohnung, woraufhin der Nachbar seinen wohl zu lauten Gast zur Ruhe ermahnte. Dem deutlich alkoholisierten 32-Jährigen missfiel die Zurechtweisung, weshalb der Wohnungsinhaber und sein Gast in Streit gerieten. Der 32-Jährige verließ im Anschluss die Wohnung, allerdings nicht ohne aus Wut ein Glaselement an der Wohnungstüre des Nachbarn einzuschlagen. Darüber hinaus zog sich der deutlich Alkoholisierte mehrere stark blutende Gesichtsverletzungen zu. Derzeit wird geprüft, ob diese durch eine Auseinandersetzung mit seinem 33-Jährigen Gastgeber oder durch einen Treppensturz entstanden sind. Der 32-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Weingarten

Pkw gestohlen

Ein Autodieb hat am Mittwochabend einen Pkw in der Bahnhofstraße gestohlen. Der Täter machte sich zunächst an einem Firmenwagen zu schaffen, nachdem dessen Besitzer ein offenes Autofenster vergessen hatte. Im Innenraum des Fahrzeugs, das auf dem öffentlichen Parkplatz bei den Altglascontainern abgestellt war, entdecke der Unbekannte schließlich den Schlüssel des privaten Peugeot und fuhr mit dem unweit entfernt geparkten Pkw davon. Der Besitzer bemerkte das Fehlen seines schwarzen Peugeot Expert mit Ravensburger Zulassung gegen 21 Uhr und verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung nach dem Wagen blieb bislang ohne Erfolg. Personen, die die Wegfahrt des Wagens bemerkt haben oder Hinweise zu dessen Verbleib sowie dem Dieb geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 mit dem Polizeirevier Weingarten in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell