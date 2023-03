Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auf Leitplanke aufgefahren

Glück im Unglück hatte ein 18 Jahre alter Skoda-Lenker, der er am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der K 7742 bei Raderach verunfallt ist. Der Autofahrer war in Richtung Markdorf unterwegs und kam in einer scharfen Linkskurve aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort schanzte er über eine beginnende Leitplanke und kam auf der Straße zum Stehen. An seinem Wagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand bei dem Unfall rund 5.000 Euro Sachschaden. Der 18-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Friedrichshafen / Ravensburg

Paar entgeht Betrugsmasche nur knapp

Nur knapp der Masche eines Betrügers entkommen ist Mitte der Woche eine Frau aus dem Bereich Friedrichshafen. Diese erhielt einen Anruf von Unbekannten, die ihr weißmachen wollten, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe. Die bevorstehende Haftstrafe könne nur durch die umgehende Bezahlung eines fünfstelligen Euro-Betrags verhindert werden. Dabei setzten die Anrufer die Frau und deren Mann derart unter Druck, dass diese das Geld zusammensuchten und zu einer Übergabe nach Ravensburg fuhren. Vor dem Amtsgericht trafen die beiden dann gegen 17.30 Uhr auf einen Abholer und forderten von diesem, sich auszuweisen. Erst als dieser dies ablehnte, schöpften die Opfer Verdacht und der unbekannte Kurier suchte das Weite. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass es der Tochter gutging, wurde die Polizei informiert, die nun wegen Betrugs ermittelt. Der unbekannte Abholer wird als ca. 180 cm groß beschrieben. Er hatte schwarze, leicht lockige Haare und einen dunklen 3-Tage-Bart. Er trug eine Brille mit schwarzem Gestell und hatte dunkle Augen. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Kapuzenpulli und einer dunklen Jogginghose. Er hatte schwarze, abgelaufene Sportschuhe mit roten Streifen an und machte einen auffallend ungepflegten Eindruck. Hinweise zum Abholer nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Streit unter Frauen eskaliert - Zeugen gesucht

Nach einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Friedhof in der Olgastraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Eine 64-jährige Frau hatte zwei Tierhalterinnen auf deren freilaufende Hunde angesprochen, woraufhin es zum Streitgespräch kam. In dessen Verlauf sollen die unbekannten Frauen die 64-Jährige ins Gesicht geschlagen und im Anschluss das Weite gesucht haben. Die Angreiferinnen werden als etwa 65 und etwa 40 Jahre alt beschrieben. Die Ältere trug eine rote Jacke, die jüngere Frau hatte lange, zu einem Zopf gebundene, schwarze Haare. Die Hunde waren hellbraun oder beige und etwas größer. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Pkw fährt Motorrad auf

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in Langenargen-Bierkeller ereignet hat, wurde ein Motorradfahrer verletzt. Der 33 Jahre alte Zweiradfahrer war in Richtung Langenargen unterwegs und wollte nach rechts in den Schützenweg abbiegen. Dafür musste er verkehrsbedingt anhalten, um Kindern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Ein 18 Jahre alter BMW-Lenker, der hinter dem Motorrad fuhr, erkannte dies nicht und fuhr dem 33-Jährigen wuchtig auf. Dabei zog sich der Zweiradfahrer mittelschwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Kressbronn

Unter Alkohol unterwegs

Weil er im Verdacht steht, alkoholisiert hinters Steuer seines Wagens gesessen und gefahren zu sein, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen einen 61-jährigen Mann. Ein Zeuge hatte den augenscheinlich betrunkenen Mann beobachtet und die Polizei verständigt. Als die Beamten den Mann zuhause antrafen, stellten die Ermittler deutlichen Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 61-Jährigen fest. Nachdem eine Atemalkoholmessung nahezu 4,4 Promille ergab, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Führerschein und den Schlüssel für seinen Wagen musste er noch an Ort und Stelle abgeben.

Salem

Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ein 70 Jahre alter Rollerfahrer zugezogen, als er in der Schloßstraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Eine 72 Jahre alte VW-Fahrerin hatte beim Verlassen eines Parkplatzes den von links kommenden Mann auf dem Motorroller übersehen und nahm ihm die Vorfahrt. In der Folge kam es zur Kollision und der 70-Jährige stürzte zu Boden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

