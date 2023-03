Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Frau wird Opfer eines Schockanrufs - Polizei warnt erneut

Nachdem am Dienstag eine 59-Jährige aus dem Stadtgebiet auf Betrüger am Telefon hereingefallen ist (wir berichteten), hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Die Täter erzählten der Frau, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft müsse. Nur durch das Stellen einer Kaution sei diese abwendbar. Die Frau schenkte den Betrügern Glauben und übergab einem Kurier auf einem größeren Parkplatz in der Wangener Straße, Ecke Marktstraße Wertgegenstände in Höhe von rund 45.000 Euro in einer Einkaufstasche. Der Abholer wird als schlank, klein und rund 25 Jahre alt beschrieben. Die 59-Jährige meint, der Mann sei arabischer oder südasiatischer Herkunft gewesen. Personen, die die Übergabe auf dem öffentlichen Parkplatz zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden. In dem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, misstrauisch bei Geldforderungen am Telefon oder per Handy-Nachricht zu sein! Lassen Sie sich nicht unter zeitlichen Druck setzen und überprüfen Sie die Forderungen ihres Gegenübers, bevor Sie auf diese eingehen. Weitere Infos zum Thema finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Ravensburg

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 45 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Biker kam aus noch ungeklärter Ursache kurz nach 17 Uhr in der Meersburger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Bankett befindlichen Baum. Der 45-Jährige wurde von seiner Maschine abgeworfen und fiel zu Boden. Das Motorrad kam auf dem angrenzenden Fußgängerweg zum Liegen. An der Yamaha entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen lud das Motorrad auf.

Ravensburg

Unbekannte brechen in Garagen ein und besprühen Oldtimer mit Löschschaum

Im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in gleich vier Garagen in der Straße "Storchen" in der Weststadt eingebrochen, indem sie die Garagentore aufgehebelt und diese dabei stark beschädigt haben. Zwei in den Garagen stehende Oldtimer haben die Täter zudem mit Sprühschaum eines Feuerlöschers besprüht. Durch die Tat entstand nach aktuellen Einschätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Etwaige Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg unter 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Unbekannter beschädigt Pkw

Am vergangenen Mittwoch zwischen 10.30 und 11 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bleicherstraße geparkten Pkw beschädigt. Aufgrund des Spurenbildes gehen die Ermittler der Polizei derzeit nicht von einer Verkehrsunfallflucht aus. Die Polizei Ravensburg ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Stahlseil bringt Radfahrer zu Fall

Sich in einem über die Bauernjörgstraße hängenden Stahlseil hat sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ein Radfahrer verfangen und ist dabei gestürzt. Das Stahlseil hing für den Aufbau eines Krans über die Straße und war von dem entlangradelnden 74-Jährigen zu spät bemerkt worden. Er stürzte und zog sich dabei schwerere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei prüft eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den Verantwortlichen des Kranaufbaus.

Wangen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei Wangen nun, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Im Niederdorf" abgestellten Pkw touchiert und dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursacht hat. Anschließend suchte der Verursacher das Weite. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 bei den Ermittlern zu melden.

Wangen

17-jährige Roller-Fahrerin muss Pkw ausweichen und stürzt

Am Mittwoch hat sich eine Roller-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich kurz nach 7 Uhr ereignet hat, leichte Verletzungen zugezogen. Die 17-Jährige fuhr mit ihrer Vespa auf der K 7999 von Mindbuch in Richtung Primisweiler, als ihr im Kurvenbereich ein flotter und mittig auf der Straße fahrender Pkw entgegenkam. Die 17-Jährige war eigenen Angaben zufolge gezwungen, nach rechts auf ein Feld zu auszuweichen, um eine Kollision zu verhindern. Bei dem Ausweichmanöver stürzte die Jugendliche und verletzt sich leicht. Der an ihrem Roller entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker fuhr indes weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei dem Pkw handelt es sich mutmaßlich um einen roten Kleinwagen. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Zeugen, die Hinweise auf den roten Kleinwagen bzw. zu dessen Fahrer geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Kißlegg

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr an der Heckklappe eines Skoda einen Schaden von rund 1.500 Euro hinterlassen, der im Brahmsweg geparkt war. Mutmaßlich prallte der Unbekannte beim Rückwärtsfahren gegen den Wagen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter 07563/9099-0 zu melden.

Wolfegg

Berauschter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Sich selbst und einen 23 Jahre alten Mitfahrer hat ein 20-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Berg und Wassers am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr verletzt. Der Fahranfänger geriet in einer Kurve auf den Grünstreifen und prallte dort frontal gegen einen Baumstumpf, durch den der VW wieder zurück auf die Straße geschleudert wurde. Nach ersten Erkenntnissen waren die Insassen des Autos nicht angegurtet. Der Fahrer sowie der 23-Jährige im Fond erlitten schwere Verletzungen und wurden von Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei entdeckte bei der Unfallaufnahme Zeichen für eine Drogen- und Alkoholbeeinflussung des Fahrers, weshalb sie eine Blutentnahme bei dem 20-Jährigen veranlasste. Seinen Führerschein gab der Unfallverursacher freiwillig ab. An seinem Pkw entstand durch die Kollision Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr, die zur Räumung und Bergung ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt war, fand während der Arbeiten in einem Gebüsch neben der Unfallstelle Cannabis sowie Konsumutensilien, weshalb nun auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird.

Bad Wurzach

Verbrennung von Gartenabfällen führt zu Heckenbrand

Am Mittwochnachmittag kam es in Zingerlesmühle zu einem Heckenbrand. Den ersten Erkenntnissen zufolge griff das Feuer bei der Verbrennung von Gartenresten durch Funkenflug und Wind auf die Hecke über und hat sich dort über eine Länge von rund 20 Metern ausgebreitet. Ein neben der Hecke stehendes Altauto wurde ebenfalls von den Flammen erfasst und brannte vollständig aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Ein Anwohner zog sich bei ersten Löschversuchen leichte Verbrennungen zu, eine Untersuchung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Neben der Feuerwehr waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei vor Ort.

