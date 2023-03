Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.03.2023

Sigmaringen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Zwei Tatverdächtige bei Einbruch in Gaststätte festgenommen

Auf frischer Tat haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Donnerstagmorgen zwei Tatverdächtige bei einem Einbruch in eine Gaststätte in der Donaustraße festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Duo dabei beobachtet, wie es gewaltsam in das Gebäude eingestiegen ist und verständigte daraufhin unmittelbar die Polizei. Die Einsatzkräfte durchsuchten anschließend die Gaststätte und nahmen die Männer in den dortigen Räumlichkeiten widerstandslos fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurden die Tatverdächtigen am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die 21 und 25-Jährigen, deren Staatsangehörigkeit noch nicht abschließend geklärt ist, und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurden die Männer in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht. Beamte der Ermittlungsgruppe Asyl beim Polizeirevier Sigmaringen haben derweil die weiteren Ermittlungen zur Tat übernommen.

