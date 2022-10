Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brennende Mülltonnen beschädigen PKW

Erkelenz (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Samstagmorgen (22. Oktober) gegen 00.50 Uhr zwei Mülltonnen an der Wilhelmstraße in Brand. Hierdurch wurde ein in der Nähe abgestellter PKW beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

