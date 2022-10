Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sattelzug nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Wegberg (ots)

Bereits am 14. Oktober kam es auf der Marienstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter PKW stark beschädigt wurde. Ein Zeuge nahm einen lauten Knall wahr und bemerkte einen rangierenden LKW mit grauem Führerhaus und Auflieger mit weißer Plane im Bereich der Unfallörtlichkeit. Am Führerhaus war die Aufschrift "Chaterway" angebracht. Der LKW war zuvor aus Richtung Marienstraße gekommen und hatte sich im Anschluss in Richtung Marktstraße entfernt. Möglicherweise hatte der Sattelzug die nahe der Unfallstelle gelegenen Baustellen beliefert. Der Tatzeitraum lag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Sattelzug machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben sowie über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell