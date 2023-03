FW Olfen: Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, zwei Personen schwerverletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiwillige Feuerwehr Olfen

Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, zwei Personen schwerverletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Olfen, Lüdinghauser Straße, 11.03.2023, 08:54 Uhr

Heute Morgen wurde die Feuerwehr Olfen zu einem Verkehrsunfall auf der Lüdinghauser Straße alarmiert. Ersten Meldungen nach sollten drei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sein. Erste Kräfte des Löschzuges Vinnum, die sich zufällig auf dem Weg zu einem Lehrgang befanden, trafen nur wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein. Sie sahen, dass ein Citroen C3 mit einem Suzuki Swift zusammengeprallt war. Die Fahrerseite des Suzuki war massiv deformiert, die Fahrerin befand sich noch im Fahrzeug und war in diesem eingeklemmt. Die Fahrerin aus dem Renault konnte sich nach dem Aufprall selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde umgehend von einem Notarzt medizinisch versorgt. Die Fahrerin des Suzuki wurde noch im Fahrzeug versorgt, zeitgleich wurde die technische Rettung vorbereitet. Mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten konnte die Patientin nach rund einer Stunde aus dem Fahrzeug befreit werden. Ein zusätzlich alarmierter Rettungshubschrauber, Christoph 8 aus Lünen, ging neben der Einsatzstelle zur Landung. Der Notarzt unterstütze bei der medizinischen Versorgung. Beide Patientinnen wurden im Anschluss an die Versorgung mit Rettungswagen und Notarztbegleitung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zur Unfallursache kann die Feuerwehr keine Aussagen machen und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr Olfen war mit den Löschzügen Olfen und Vinnum, vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen, dem Leitenden Notarzt sowie dem Rettungshubschrauber Christoph 8 für rund drei Stunden im Einsatz. Die Lüdinghauser Straße musste voll gesperrt werden. (cr)

