Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfall

Ilmenau (ots)

In der Nacht, gegen 01.00 Uhr befuhr eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda die K56 von Richtung "Auerhahn" in Richtung Gabelbach, als plötzlich ein Hase die Fahrbahn querte. Es kam zur Kollision. Der Hase verendete, es entstand Sachschaden am PKW. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

