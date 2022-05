Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein 64 Jahre alter Mann parkte seinen Mitsubishi in der Graf-Keller-Straße. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Spuren eines Verkehrsunfalles an seinem PKW fest. Ein Unbekannter touchierte offenbar mit seinem Fahrzeug den geparkten Mitsubishi und beschädigte diesen an der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen dem 30. April, 16.00 Uhr und dem 01. Mai, 08.00 Uhr (Bezugsnummer: 0100801/2022). Ein ähnlicher Sachverhalt trug sich in Seebach in der Hauptstraße zu. Ein 62-Jähriger parkte seinen BMW gestern in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr. Auch hier kollidierte offensichtlich ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem geparkten PKW. Am BMW wurde dadurch unter anderem der Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro (Bezugsnummer: 0101028/2022). Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizei Eisenach nimmt Hinweise zu den genannten Sachverhalten unter 03691-261124 entgegen. (jd)

