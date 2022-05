Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "just in time"

Arnstadt (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Tages konnte durch einen Polizeibeamten nach dem Dienst ein Fahrzeug festgestellt werden, welches mit Schlangenlinien in Richtung Arnstadt fuhr. In der weiteren Folge konnte das Fahrzeug durch einen Funkstreifenwagen angehalten und der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,53 Promille. Im Anschluss erfolgte eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt. (RW)

