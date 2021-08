Polizei Eschwege

POL-ESW: Vom Bremspedal abgerutscht

Eschwege (ots)

Um 18:45 Uhr beabsichtigte gestern Abend ein 83-jähriger Eschweger mit seinem Pkw im Höhenweg in Eschwege in eine Parklücke einzuparken. Dabei ist der Fahrer - nach seinen Angaben - von dem Bremspedal auf das Gaspedal abgerutscht, so dass das Fahrzeug nunmehr beschleunigte und er die Kontrolle über den Pkw verlor. Das Fahrzeug fuhr dadurch gegen einen geparkten Pkw Skoda und einen Pkw Mercedes. Durch die Beschleunigung fuhr der 83-Jährige im Anschluss noch über eine Grünfläche vor dem Friedhofsgelände, wo die Fahrt von einem Baum gestoppt wurde. Der 83-Jährige blieb unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

