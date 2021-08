Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 03.08.21

Eschwege (ots)

Brand einer Lagerhalle

Um 18:30 Uhr ereignete sich gestern Abend ein Brand einer Lagerhalle in der Straße "Hinter den Höfen" in Retterode. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hessisch Lichtenau und den Ortsteilen Retterode, Wickersrode und Reichenbach mit 46 Einsatzkräften. In der Halle, die aus einer Stahlkonstruktion besteht, kam es unterhalb der Gebäudedecke nach ersten Ermittlungen zum Brandausbruch. Zur Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden; diesbezüglich hat die Eschweger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird mit ca. 70.000 EUR angegeben.

Sachbeschädigungen an Pkw

Ein Pkw Mercedes, der am Nordbahnhof in Witzenhausen abgestellt war, wurde in der vergangenen Nacht durch Unbekannte im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Erneut wurde der Pkw einer Gebäudereinigungsfirma beschädigt. In der vergangenen Nacht wurde der Pkw, der in der Straße "Auf den Teichhöfen" in Bad Sooden-Allendorf geparkt war, zerkratzt. Diesmal wurde die linke Fahrzeugseite auf einer Länge von 2,80 Metern durch Unbekannte beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Letztmalig wurde dasselbe Fahrzeug in der Nacht vom 28./29.07.21 auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise: 05652/9279430.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

