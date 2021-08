Polizei Eschwege

POL-ESW: 16.000 EUR Sachschaden

Eschwege (ots)

Um 18:20 Uhr befuhr gestern Abend eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf die Straße "Neustadt" in Eschwege in Richtung Stadthalle. Im Einmündungsbereich zum Neustädter Kirchplatz (rechts vor links) beabsichtigte ein 54-Jähriger aus Eschwege vorfahrtsberechtigt nach links in die Straße "Neustadt" abzubiegen. Demzufolge hielt die 47-Jährige im Einmündungsbereich an, um die Vorfahrt zu gewähren. Einem 18-Jährigen aus Waldkappel, der mit seinem Pkw hinter der 47-Jährigen fuhr, gelang dies nicht mehr. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er nach links aus, fuhr aber noch in die linke Fahrzeugseite des vorausfahrenden Pkws, um dann frontal mit dem abbiegenden Auto des 54-Jährigen zu kollidieren. Es wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde der Baubetriebshof der Stadt Eschwege angefordert.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell