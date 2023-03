Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Rollerfahrer zu schnell und ohne ausreichendes Reifenprofil unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Bußgeld wegen unzureichenden Reifenprofils muss ein 37-Jähriger rechnen, den Polizisten am Mittwochvormittag in der Franz-Xaver-Heilig-Straße mit seinem Roller gestoppt haben. Den Beamten war während der Fahrt aufgefallen, dass der Roller anstelle der für dieses Fahrzeug erlaubten 25 km/h mit rund 50 km/h unterwegs war, woraufhin sie den Lenker des Motorrollers stoppten. Für das aufgrund unzulässiger technischer Veränderungen deutlich schneller fahrende Zweirad konnte der 37-Jährige keinen entsprechenden Führerschein vorweisen. Zudem war das Hinterrad derart abgefahren, dass kaum eine Profiltiefe erkennbar war. Die Fahrt des Mannes wurde an Ort und Stelle beendet.

Meßkirch

Verkehrskontrollen

Bei Verkehrskontrollen im Bereich der B 311 haben Beamte des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Donnerstag unter anderem einen Lkw aus dem Verkehr gezogen, der erhebliche Mängel aufwies, und den Fahrer eines Sattelzugs gestoppt, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel unterwegs war. Bei dem ersten Lkw waren an einer Achse beide Bremsscheiben durchgebrochen, zudem verlor das Fahrzeug Öl und hatte Steinschläge mit Rissen in der Frontscheibe. Darüber hinaus ergab die Auswertung des digitalen Kontrollgerätes des Lkw eine Geschwindigkeitsüberschreitung kurz vor der Verkehrskontrolle. Die Einsatzkräfte begleiteten den 52-Jährigen mit seinem Fahrzeug bis zur nächsten Werkstatt, wo die Mängel vor der Weiterfahrt behoben werden mussten. Der Fahrer des zweiten Lkw zeigte bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen darauf, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht, weshalb der 36-Jährige die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte im Führerhaus eine kleinere Menge Marihuana sicher. Die beiden 52- und 36-Jährigen müssen nun mit einem Bußgeld beziehungsweise mit einer Strafanzeige rechnen.

Sigmaringen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Mercedes hinterlassen, der am Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr in der Georg-Zimmerer-Straße auf dem Parkplatz der Stadthalle abgestellt war. Der Unfallverursacher streifte den geparkten Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend davon. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Neufra

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw hat sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Hohenzollernstraße an der Kreuzung Rathausstraße ereignet. Der 91 Jahre alte Fahrer eines Mercedes wollte von der Rathausstraße in Richtung Alte Steige fahren, als ihm ein Lkw-Lenker im Einmündungsbereich offensichtlich per Lichthupe signalisierte, dass er dem 91-Jährigen aufgrund der engen Verhältnisse Vorrang einräumt. Der Mercedes-Fahrer fuhr daher in den Kreuzungsbereich ein, ohne sich nochmals zu versichern, dass die Straße frei ist. In der Folge kollidierte der Senior im Kreuzungsbereich mit einem 59 Jahre alten Peugeot-Fahrer, der auf der Hohenzollernstraße unterwegs gewesen ist. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt, wobei lediglich der 91-Jährige durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Pkw, an denen insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro entstand. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Sigmaringen

Auto macht sich selbständig

Ein geparkter Audi hat sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr in der abschüssigen Hedinger Straße selbständig gemacht. Das Fahrzeug kollidierte in der Folge mit einer Straßenlaterne, wobei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro entstand. Die Autofahrerin, die nach aktuellem Kenntnisstand die Handbremse beim Abstellen ihres Fahrzeugs angezogen hatte und sich zum Unfallzeitpunkt außerhalb des Fahrzeugs befand, blieb unverletzt.

Bad Saulgau

Mit rund drei Promille am Steuer

Mit rund drei Promille war ein 44 Jahre alter Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagabend nach einem Zeugenhinweis im Stadtgebiet kontrolliert haben. Der Mann musste die Polizisten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein noch vor Ort abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mengen

Autoteile abmontiert und gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einem Oldtimer, der auf einem Parkplatz in der Flachstraße abgestellt war, mehrere Fahrzeugteile abmontiert und gestohlen. Die Täter nutzten vermutlich einen Akku-Trennschleifer, trennten den Kofferraumdeckel und mehrere Türen des Fahrzeugs ab und stahlen darüber hinaus unter anderem den Tank, die Rücksitzbank und die Rücklichter des Studebacker President aus dem Jahr 1939. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Leibertingen

Diebe haben es auf Technik aus Landmaschinen abgesehen

Unbekannte hatten es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich zwischen Leibertingen und Kreenheinstetten auf einem Hof auf die Technik mehrerer Landmaschinen abgesehen. Die Täter bauten die elektronischen Geräte im Gesamtwert eines fünfstelligen Eurobetrags aus den Fahrzeugen aus und flüchteten mit ihrem Diebesgut. Hinweise von Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 auf.

