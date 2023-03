Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Presseberichte vom 26.03.23 aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch (ots)

Porsche überschlägt sich - Fahrer vor dem Unfall bewusstlos geworden

Am Samstag gegen 16.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 96, Höhe Leutkirch. Der Porsche fuhr auf der A 96 in Richtung München, kam allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrmals die Leitplanke. Anschließend überschlug er sich im angrenzenden Gelände. Die 62-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Wangen verbracht. Der 64-jährige Fahrer des Porsche verstarb noch an der Unfallstelle an der internistischen Notlage. An dem Porsche entstand ein Schaden von ca. 55000 Euro. Eine spätere Befragung der Beifahrerin ergab, dass der Fahrer während der Fahrt bewusstlos wurde, was zum Abkommen von der Fahrbahn führte.

Wangen

Faustschlag ins Gesicht - Polizei sucht Zeugen

Zu Streitigkeiten zwischen einer 29-jährigen und einem bislang unbekannten Mann kam es am Sonntag gegen 01.40 Uhr im ASV-Vereinsheim. Der Mann beleidigte die Frau. Als sie ihn zurechtwies, schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich anschließend. Die Brille der Frau wurde dabei beschädigt und sie erlitt ein Hämatom und Prellungen im Gesicht. Mehrere Gäste haben den Vorfall wohl beobachtet. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen (Tel. 07522/9840) in Verbindung zu setzen.

