Oberteuringen

Stadtbus kollidiert mit Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 11 Uhr in der Augustin-Bea-Straße ereignet hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein Stadtbus-Fahrer musste eigenen Angaben zufolge einem von hinten überholenden Auto ausweichen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen am Fahrbahnrand. Dabei entstand insgesamt etwa 1.000 Euro Sachschaden. Der Überholdende habe nach dem Unfall einfach das Weite gesucht. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sonstige Hinwiese zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Meckenbeuren

Übermüdet hinterm Steuer - Unfall

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Unfall am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der K 7725 zwischen Kehlen und Hirschlatt gewesen sein. Ein 89-jähriger Autofahrer nickte hinterm Steuer ein, kam im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dabei entstand an seinem Wagen, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, rund 10.000 Euro Sachschaden. Am Schild fiel dieser mit rund 100 Euro verhältnismäßig gering aus. Der 89-Jährige blieb unverletzt, er musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Meckenbeuren

Eskaliertes Männertreffen

Zu einem etwas ausgearteten Sonntagstrunk wurde die Polizei Friedrichshafen am Sonntagabend gerufen. Drei befreundete Männer im Alter von 48 bis 56 Jahren hatten offenbar zu tief ins Glas geschaut, sodass die Stimmung gegen 17.30 Uhr kippte. Weil seine beiden deutlich alkoholisierten Gäste verbal aggressiv wurden, verständigte der Gastgeber die Polizei und bat diese um Hilfe. Als die Beamten dort eintrafen, hatte sich der Anrufer, der ebenfalls einiges an Alkohol intus hatte, bereits zum Schlafen hingelegt. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es den Angaben aller Beteiligter zufolge, die zwischen knapp drei und nahezu vier Promille Atemalkohol hatten, nicht gekommen.

Salem

Pkw beschmiert - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagmittag einen im Dürrweg in Mimmenhausen abgestellten Pkw mit Sprühfarbe beschmiert. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Personen, die zwischen 18 Uhr und 12 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise dazu geben können, wer die beleidigende Schmiererei hinterlassen hat, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Stetten am Bodensee

Von Fahrbahn abgekommen

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Stetten und Hagnau. Eine 30 Jahre alte Opel-Fahrerin war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und kam aus unbekannter Ursache nach rechts ins Bankett. Von dort rutschte ihr Wagen auf den unterhalb gelegenen Harlacher Weg. Dabei wurde ihr Opel derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die 30-Jährige hatte Glück im Unglück, sie kam mit dem Schrecken davon.

