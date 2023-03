Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Tageseinnahmen aus Gaststätte gestohlen

Auf die Tageseinnahmen einer Gaststätte in der Marktstraße hatte es ein Dieb am frühen Montag abgesehen. Der 18-jährige Täter war als Besucher in der Nacht von Sonntag auf Montag in dem Lokal und verließ es gegen etwa 3 Uhr. Während seines Aufenthalts entriegelte er eines der Fenster, wodurch ihm bei einer Rückkehr zur Gaststätte, einige Stunden später, ein Einsteigen möglich war. Er fischte aus einem Tresor in einem der Räume den Geldumschlag mit den Tageseinnahmen und suchte im Anschluss das Weite. Während der Tat wurde er von einer Videokamera aufgezeichnet. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls zu rechnen.

Ravensburg

Diebstähle an Bildungszentrum

Aus einer Mädchenumkleidekabine am Bildungszentrum St. Konrad wurden am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr mehrere Wertgegenstände gestohlen. Ein Dieb, der als männlich, rund 18 bis 25 Jahre alt und von südländischem Aussehen beschrieben wird, nahm aus insgesamt sechs Sporttaschen in der Umkleidekabine Bargeld, Busfahrkarten, Schmuck und Elektronikzubehör im Wert von insgesamt mehreren hundert Euro an sich. Er soll mit einer orange-roten Steppjacke, einer schwarzen Jogginghose und dunklen Schuhen mit weißen Schuhspitzen bekleidet gewesen sein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls, weitere sachdienliche Hinweise zum Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Wangen

Reifen gestohlen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden die Reifen eines Fahrzeugs in der Franz-Walchner-Straße gestohlen. Der Täter bockte den auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz eines Getränkehandels geparkten VW Bus auf und montierte alle vier Reifen ab. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Diebstahls, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Wangen

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der L 320 entstanden. Gegen 17.15 Uhr fuhr der 26 Jahre alte Lenker eines Kleintransporters, der von Wangen nach Bahnhof Ratzenried unterwegs war, einem vorausfahrenden 19-Jährigen in einem Hyundai hinten auf. Dieser hatte verkehrsbedingt bremsen müssen, was der Lenker des Kleintransporters zu spät bemerkte. Der Schaden, der bei der Kollision entstand, wird am Hyundai auf rund 3.000 Euro und am Mercedes auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Achberg

Reifenschaden auf Autobahn

Ein vermeintlicher Reifenplatzer dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass der 58-jährige Lenker eines Alfa Romeo während der Fahrt auf der A 96 im Bereich der Behelfsausfahrt Neuravensburg verunglückt ist. Der 58-Jährige war am Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr in Richtung Lindau unterwegs, als während der Fahrt der vordere rechte Reifen platzte. Der Alfa Romeo prallte daraufhin gegen die Mittelleitplanke, bevor der 58-Jährige stark gegenlenkte. Der Wagen steuerte daraufhin scharf nach rechts und prallte gegen die rechte Leitplanke, bevor er zum Stehen kam. Während an den Leitplanken ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand, dürfte sich dieser am Wagen des 58-Jährigen auf rund 18.000 Euro belaufen. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Leutkirch

Briefkasten gestohlen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Wohnhaus in der Goethestraße einen Briefkasten gestohlen. Der entstandene Diebstahlsschaden für den Eigentümer beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Diebstahls, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Bad Wurzach

Bei Überholmanöver verunfallt

An einem Baum endete das Überholmanöver einer Autofahrerin auf der L 265 am frühen Dienstagmorgen. Die 27-jährige BMW-Lenkerin war gegen 4.30 Uhr von Dietmanns nach Albers unterwegs, als sie einen Pkw vor ihr überholen wollte. Dabei kam die 27-Jährige zu weit nach links. Sie fuhr ins Bankett, prallte dort erst gegen ein Verkehrsschild und kam letztlich an einem Baum zum Stehen. Sie wurde bei der Kollision glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der BMW wurde bei der Kollision so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen.

Bad Waldsee

Autoscheibe eingeschlagen

Ein Vandale hat in der Nacht zum Sonntag an einem in der Frauenbergstraße geparkten Daimler die Heckscheibe eingeschlagen. Der unbekannte Täter verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem Wagen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 an das Polizeirevier Weingarten zu wenden.

