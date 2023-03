Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann geht auf Autofahrer los - Zeugen gesucht

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Montag gegen 16.15 Uhr in Untereschach. Ein Autofahrer geriet in der Straße "Hohe Bäume" mit einem Passanten derart einander, dass die Beteiligten handgreiflich wurden. Hintergrund des Streits dürfte gewesen sein, dass der 42-jährige Autofahrer nach Auffassung des Passanten die Straße nicht befahren dürfe und sich dessen Fahrzeug in den Weg stellte. Als der 42-Jährige zum Wenden ansetzte, soll der unbekannte Kontrahent ihm auf die Motorhaube geschlagen haben. Dies führte dazu, dass der Autofahrer ausstieg und es zum Handgemenge der Beteiligten kam, von dem der Autofahrer leichte Verletzungen davontrug. Erst als die weibliche Begleitung des Passanten einschritt, ließ der Unbekannte vom Autofahrer ab und ging davon. Der Fußgänger soll etwa 60 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Er war hellhäutig, von normaler Statur und trug eine Brille. Er war mit einer hellbraunen Jacke bekleidet und trug eine helle, flache Mütze. Seine Begleiterin dürfte ähnlichen Alters gewesen sein. Sie war etwa 160 cm groß, hellhäutig und hatte braune, lockige Haare. Sie trug helle Kleidung. Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die sonstige Hinweise auf den möglichen Täter liefern können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Pkw-Lenker flüchtet nach Kollision mit Radfahrer - Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer, der letzten Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kemmerlang und Grünkraut von einem unbekannten Pkw-Fahrer beim Überholen touchiert wurde. Der 30-jährige Rennradfahrer stürzte durch die seitliche Kollision. Er zog sich mehrere Verletzungen am gesamten Körper zu und begab sich nach dem Vorfall selbstständig in ärztlich Behandlung. Der Pkw-Fahrer fuhr indes unbehelligt weiter, während die blonde Lenkerin eines Hyundai i20 nach der Kollision anhielt und dem Radler zu Hilfe kam. Den Unfall zeigte der Fahrradfahrer erst 6 Tage später bei der Polizei an, sodass der Polizeiposten Vogt nun nach Zeugen des Vorfalls sucht. Insbesondere die blonde Autofahrerin, die erste Hilfe leistete, wird gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Leutkirch

Missglücktes Überholmanöver fordert enormen Sachschaden - Zeugen gesucht

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 6 Uhr bei einem Unfall auf der L 318 zwischen Isny und Leutkirch auf Höhe Ziegelbach. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer, der in Richtung Leutkirch unterwegs war, versuchte einen Traktor zu überholen. Der Lenker der landwirtschaftlichen Maschine wollte jedoch nach links abbiegen, wodurch beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, am Traktor wird der Sachschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aus dem beschädigten Traktor liefen rund 300 Liter Diesel aus, wovon die eingesetzten Feuerwehrkräfte etwa ein Drittel auffangen konnten. Ein Teil des Kraftstoffs gelangte jedoch in die angrenzende Wiese. Mit einem Bagger musste die Grünfläche ausgehoben werden, um weitere negative Umweltfolgen zu vermeiden. Der entstandene Flurschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zum Unfallzeitpunkt dürften weitere Verkehrsteilnehmer hinter dem Traktor unterwegs gewesen sein. Diese potentiellen Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Familienstreit ruft Polizei auf den Plan

Der Streit mit der Familie ist in einer Wohnung in der Brandenburger Straße derart ausgeartet, dass die Polizei am Montagabend anrücken und einen 26-Jährigen in Arrest nehmen musste. Der Mann war gegenüber seinen Familienangehörigen aggressiv geworden und hatte sie mehrfach mit dem Tode bedroht. Als diese nicht weiterwussten und die Polizei verständigten, verwiesen die Beamten den 26-Jährigen zunächst der Wohnung. Da dies nicht fruchtete und er schon kurze Zeit später wieder vor der Tür stand und mit Drohungen um sich warf, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Der 26-Jährige sperrte sich gegen die Mitnahme und das Anlegen der Handschließen. Er hat neben den Strafanzeigen wegen Beleidigung, Drohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auch mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen den Platzverweis zu rechnen. Dazu kommt nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf ihn zu, da die Polizisten eine Kleinmenge Marihuana in der Jackentasche des Mannes fanden. Wegen seines psychischen Zustandes musste er bis zum Folgetag in einem psychiatrischen Fachkrankenhaus bleiben.

Kißlegg

Dreister Dieb klaut Rucksack am Bahnhof

Zum Diebstahl eines Rucksackes kam es am Dienstag gegen 13.50 Uhr am Bahnhof. Der 60 Jahre alte Eigentümer eines Rucksacks vertraute die Tasche für kurze Zeit einem Fremden an, den er kurz zuvor am Bahnhof kennengelernt hatte. Die vorrübergehende Abwesenheit des Mannes nutze der unbekannte Täter und nahm den Rucksack samt Inhalt mit. Der Dieb soll etwa 60 Jahre alt und 165 cm groß gewesen sein. Außerdem soll er eine schlanke Figur und kurze dunkelgraue Haare gehabt haben. Er soll eine Jeans, eine ovale Brille und eine Schirmmütze getragen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Täter liefern können, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 beim Polizeiposten Vogt zu melden.

Kißlegg

Motorroller aufgebrochen

Auf den Inhalt eines verschlossenen Rollerfaches hatte es ein Dieb abgesehen, der zwischen Donnerstagmorgen und Dienstagabend am Bahnhof in Kißlegg zugange war. Der bislang unbekannte Täter brach das Top-Case eines im Fahrradschuppen abgestellten roten Piaggio-Rollers auf und stahl neben dem darin enthaltenen Helm auch Handschuhe, einen Nierengurt und eine Sturmhaube. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Diebstahls, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Argenbühl

Glätteunfall

Wegen Schneeglätte ist der 52 Jahre alte Lenker eines Land Rovers am Dienstagmorgen vom Gemeindeverbindungsweg zwischen Pfeiffenmachers und Rosis abgekommen und gegen einen geparkten Skoda geprallt. Durch die Kollision entstand am Land Rover ein Schaden von 7.000, am Skoda ein Schaden von 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aulendorf

Werkzeug aus Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat Montag gegen 17.30 Uhr aus einem in der Kolpingstraße abgestellten weißen Kleintransporter eine Werkzeugtasche gestohlen. Der Täter öffnete das in einem Hofraum abgestellte und unverschlossene Fahrzeug und wurde dabei von einer Kamera erfasst. Der Dieb wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er trug einen dunklen Jogginganzug und dürfte beim Davongehen den größeren Werkzeugkoffer sowie einen Linienlaser bei sich gehabt haben. Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder die sonstige Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wilhelmsdorf

Versuchter Containeraufbruch

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr hat ein Unbekannter versucht, einen Altkleidercontainer im Öschweg aufzuhebeln. Der unbekannte Täter scheiterte zwar daran, die Container vollständig zu öffnen, verursachte aber einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise in der Sache geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell