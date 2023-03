Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 29.03.2023

Isny/Landkreis Ravensburg (ots)

Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt gegen einen 20-jährigen Mann nach räuberischen Erpressungen

Gleich zweimal hat ein junger Mann am Dienstagvormittag versucht, Geld von Personen an Bankautomaten unter Vorhalt einer Waffe zu erpressen. Kurz vor 10 Uhr soll der etwa 20 bis 25 Jahre alte, als hager und groß beschriebene Mann an einer Volksbank-Filiale in der Bahnhofstraße eine 69-Jährige angesprochen haben. Diese hatte an dem dortigen Automaten Geld abgehoben, als sie der dunkel bekleidete und mit einer Sonnenbrille und einer blauen Mund-Nasen-Bedeckung verschleierte Tatverdächtige zur Übergabe der Barmittel aufforderte. Als sie dem nicht nachkam, hielt ihr der Erpresser eine augenscheinliche Pistole vor. Als die Frau immer noch nicht zahlen wollte, flüchtete der Täter.

Kurze Zeit später ging derselbe Täter einen 26-jährigen Mann an der alten Sparkasse im Grabenweg an. Der Mann hatte ebenfalls gerade Geld geholt, als er von dem Tatverdächtigen zweimal zur Herausgabe des Bargeldes gedrängt wurde. Auch hier zückte der Mann bei der zweiten Aufforderung die Waffe aus der Hosentasche. Da auch der 26-Jährige kein Geld herausgeben wollte, ergriff der Maskierte abermals die Flucht. Die alarmierte Polizei leitete nach den Taten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Dabei wurde ein 20-Jähriger, der inzwischen als dringend tatverdächtig gilt, vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde im Laufe des Dienstags bei ihm durchsucht. Dort fanden die Beamten neben weiterem Beweismaterial auch die schwarze Pistole, bei der es sich um eine Soft-Air-Waffe handelt. Gegen den 20-Jährigen werden nun die derzeit noch andauernden Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung beim Kriminalkommissariat Ravensburg geführt.

In dem Zusammenhang bittet das Kriminalkommissariat Personen, die die Taten beobachtet haben oder denen der Mann aufgefallen ist, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751/806-1350

Polizeihauptkommissarin Sarah König, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell