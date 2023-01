Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hardissen. Einbruch in Bäckerei.

Lippe (ots)

Einbrecher hatten es in der Flurstraße in Hardissen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (24./25.01.2023) auf eine Bäckerei abgesehen. Die unbekannten Täter drangen über ein Fenster gewaltsam in den Verkaufsraum ein und klauten Bargeld sowie mehrere Energy-Getränke-Dosen, bevor sie sich wieder aus dem Staub machten. Zeugenhinweise zur Tat richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

