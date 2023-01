Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. In Wohnhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (25.01.2023) brachen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus mit drei Wohnungen in der Straße "Wasserfuhr" ein. Zwischen 13.30 und 13.55 Uhr verschafften sich diese über ein Fenster gewaltsam Zugang zu einer Wohnung des Hauses. Die Einbrecher durchsuchten darin sämtliche Räume und Möbel nach Beute. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen sich mit Hinweisen zum Einbruch telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell