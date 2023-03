Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto in Parkhaus beschädigt

Zwischen Montagmittag und Mittwochmorgen wurde eine im Parkhaus am Bahnhofsplatz abgestellte Daimler G-Klasse beschädigt. Der Wagen war auf der Parkebene 4 abgeparkt, als ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Aussteigen in einen daneben abgestellten Wagen die Seite des Daimler beschädigte. Der entstandene Schaden dürfte sich auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Weingarten

Berauschter E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizei

Dass man auch auf einem Elektroroller nicht unter Drogen am Straßenverkehr teilnehmen darf, hatte ein 21-Jähriger am Mittwochabend in Weingarten offenbar noch nicht verinnerlicht. Er fiel einer Polizeistreife auf, da an seinem Elektrofahrzeug kein Kennzeichen angebracht war. Bei einer Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige unter Drogeneinfluss stand, zudem fanden die Beamten bei einer Nachschau in den Taschen des Mannes Konsumutensilien. Dieser Fund veranlasste den E-Scooter-Lenker offenbar, die Beine in die Hand zu nehmen. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß stoppten ihn die Polizisten erneut. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden: Bei einer genaueren Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mehrere hundert Euro Bargeld und eine geringe Menge Marihuana. Beides sowie die Konsumutensilien wurde von der Polizei einbehalten. Nachdem ein Vortest zudem positiv auf Kokain und Marihuana ausfiel, musste der 21-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe aufgeben. Er hat nun zudem mit Strafanzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und Besitz von Betäubungsmitteln zu rechnen.

Weingarten

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Nachdem am Dienstag gegen 17 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Franz-Beer-Straße eine geparkte Daimler E-Klasse beschädigt worden ist, sucht die Polizei Zeugen. Augenscheinlich hatte ein unbekannter Autofahrer seinen Wagen nicht gegen Wegrollen gesichert, sodass dieser gegen die E-Klasse stieß. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher, der mutmaßlich einen roten Pkw gefahren haben dürfte, davon. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete ihn zwar im Markt, ging dann aber davon. Die Polizei Weingarten ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet insbesondere den Zeugen des Vorfalls, aber auch weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aitrach

Rettungshubschrauber nach Arbeitsunfall im Einsatz

Wegen eines vom Dach gestürzten Zimmermanns war am Mittwochmorgen der Rettungshubschrauber im Einsatz. Bei den Arbeiten auf einer Baustelle in der Leutkircher Straße rutschte der 25-Jährige auf einem regennassen Dach aus und glitt das Dach hinab. Das angebrachte Fangnetz am Ende des Daches hielt den Mann nicht, weshalb er rund fünf Meter in die Tiefe stürzte und sich schwerere Verletzungen zuzog. Der Rettungshubschrauber brachte ihn zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Wangen

Graffiti-Schmierereien

An mehreren Gebäuden im Stadtgebiet wurde in den letzten Tagen erheblicher Sachschaden durch Graffitis angerichtet. Die Täter beschmierten bereits am Wochenende die Waldorfschule in der Rudolf-Steiner-Straße, in der Nacht zum Dienstag folgten eine Unterführung der Friedrich-Ebert-Straße sowie ein Lebensmittelgeschäft in der Spinnereistraße. Das ermittelnde Polizeirevier Wangen schließt nicht aus, dass dieselben Täter auch für mehrere Eierwürfe gegen das Gebäude der Waldorfschule in der Nacht zum Mittwoch verantwortlich sein könnten. Personen, die Hinweise auf die Verursacher der Beschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 in Verbindung zu setzen.

Wangen

Einbruch in Lager

Wegen Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Wangen, nachdem jemand in der Nacht zum Mittwoch die Tür zu einem Lager der Wasserwerke in der Straße "Wiesen" mit Gewalt geöffnet hat. Der Täter brach die Tür vermutlich mit einem Stein auf, musste dann mutmaßlich aber feststellen, dass im Inneren nichts Stehlenswertes für ihn zu holen war. Er zog ohne Beute von Dannen, hinterließ an der Tür aber einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei melden.

Wangen

Einbrecher in Jugendhaus zugange

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Dienstag in das Jugendhaus in der Leutkircher Straße eingestiegen. Der Täter kletterte über das vermutlich unverschlossene Fenster einer Toilette in das Gebäude. Dort versuchter er in den Aufenthaltsraum zu gelangen. Trotz mehrfacher Versuche, die abgeschlossene Tür zum Raum aufzuhebeln, scheiterte der Täter bei seinem Vorhaben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro, gestohlen wurde letztlich nichts. Das Polizeirevier Wangen hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

