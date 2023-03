Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Polizei bittet nach Diebstahl in Lebensmittelmarkt um Hinweise

Nach dem Diebstahl eines Geldbeutels in einem Lebensmittelmarkt in der Reiserstraße am Mittwoch zwischen 12.45 Uhr und 13 Uhr bittet der Polizeiposten Mengen um Hinweise. Eine 56-Jährige hatte nach dem Bezahlen ihren Geldbeutel an der Kasse vergessen, was offensichtlich von einer älteren Dame ausgenutzt wurde. Die Täterin legte dem aktuellen Kenntnisstand zufolge ein Prospekt auf den liegengelassenen Geldbeutel, packte dann ihr Diebesgut zunächst unbemerkt in ihren Einkaufswagen und verließ nach dem Bezahlen den Markt. Die Unbekannte wird als etwa 70 bis 80 Jahre alt, mit normaler Statur und weiß/grauen kurzen Haaren beschrieben. Während der Tat trug sie eine Brille und war mit einer schwarzen Winterjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Ihre Tragetasche, in die sie die Einkäufe verstaute, hatte eine schwarz/weiße Musterung. Hinweise von Personen, die Angaben zu der Seniorin machen können, nehmen die Ermittler unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Mengen

Hund beißt Halterin - Polizei muss einschreiten

Auf den Balkon ihrer Wohnung musste am Donnerstagnachmittag eine Hundehalterin flüchten, die zuvor von ihrem Schäferhund-Mischling angegriffen und zweimal gebissen wurde. Während die Frau aufgrund ihrer Verletzung von der Feuerwehr vom Balkon gerettet und durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, schafften es Kräfte der alarmierten Polizeihundeführerstaffel und der verständigte Hundetrainer des Tieres nicht, den in der Wohnung verbliebenen Hund zu bändigen. Bereits zuvor hatte ein Tierarzt die erhebliche Aggression des Mischlings attestiert. Nachdem die Situation mit allen zur Verfügung stehenden Optionen nicht gelöst werden konnte und von dem Hund nach wie vor eine ernstzunehmende Gefahr ausging, musste das in Rage geratene Tier vor Ort erschossen werden.

Meßkirch

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Weil er bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Anzeichen auf einen Drogenkonsum zeigte, musste am Donnerstag ein 25-Jähriger sein Fahrzeug stehen lassen, nachdem ihn Beamte des Polizeireviers Sigmaringen in der Stockacher Straße gestoppt hatten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und erhärtete den Verdacht der Einsatzkräfte. Der Mann musste die Polizisten daraufhin zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Probe bestätigen, kommen auf den 25-Jährigen ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot zu.

Meßkirch

Holzstämme gestohlen

Unbekannte haben bereits am vergangenen Wochenende im Bereich Jägeracker, an der L 196 zwischen Rohrdorf und Leibertingen, rund zwei Festmeter Holz aus einem Waldstück gestohlen. Die Täter müssen die Stämme am Stück aufgeladen und abtransportiert haben. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Herbertingen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung Nießgasse/Pfarrstraße entstanden. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah der 22-jährige Fahrer eines Kia aus Richtung Nießgasse die von rechts kommende Lenkerin eines Toyota. Bei der Kollision blieben glücklicherweise beide Unfallbeteiligten unverletzt. Der Kia war derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Bad Saulgau

Auffahrunfall

Wohl aufgrund von Unachtsamkeit ist am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr eine 44-jährige Ford-Fahrerin beim Einfahren in den Kreisverkehr B 32/Altshauser Straße auf einen vorausfahrenden Transporter aufgefahren, der verkehrsbedingt nochmals kurz abbremsen musste. An dem Ford entstand durch die Kollision ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, der Sachschaden am Mercedes wird auf rund 10.000 Euro beziffert. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Bad Saulgau

Ohne Führerschein mit gestohlenem Roller unterwegs

Ohne Führerschein und mit einem gestohlenen Motorroller war ein Jugendlicher unterwegs, den Beamte am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr in der Hauptstraße gestoppt haben. Die Polizeistreife war auf den Zweiradfahrer aufmerksam geworden, weil dieser keinen Helm trug, und kontrollierte daraufhin den jungen Mann. Schnell stand fest, dass das Gefährt am Vortag von einem Hof gestohlen wurde und darüber hinaus gar nicht versichert ist. Den Teenager erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell