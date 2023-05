Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter kratzt TÜV-Plaketten von Fahrzeugen

Ein Unbekannter hat am Wochenende von mehreren im Stadtgebiet abgestellten Fahrzeugen die TÜV-Plaketten abgekratzt und entwendet. In der Straße "Am Riedbaum" machte sich der Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag an insgesamt sechs Fahrzeugen zu schaffen, an einem weiteren Wagen im Stadtgebiet kratzte der Dieb bereits am Samstag die Plakette ab. Die Polizei verzeichnet derzeit vermehrt Diebstähle von TÜV-Plaketten in Sigmaringen und bittet daher die Bevölkerung um Hinweise. Insbesondere zur Tat in der Straße "Am Riedbaum" rufen die Ermittler etwaige Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, auf, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Krauchenwies

Betrunkene Autofahrerin geht auf Polizei los

Mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte muss eine 24-jährige Autofahrerin rechnen, die von einer Polizeistreife am Montagmorgen kurz nach 3 Uhr im Ortsgebiet gestoppt wurde. Die Beamten stellten bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab, dass die Frau weit über 2,6 Promille intus hatte. Auf dem Weg zu einer Blutentnahme in einem Krankenhaus versuchte die 24-Jährige, aus dem Streifenwagen zu springen und im weiteren Verlauf einen Beamten zu schlagen und zu beißen. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde die 24-Jährige schließlich in eine Fachklinik gebracht. Den Führerschein der Frau beschlagnahmten die Polizisten und zeigten sie bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Saulgau

Mann verletzt sich wegen üblem Maischerz

Leichte Verletzungen hat sich ein 55 Jahre alter Mann am frühen Montagmorgen vor seiner Haustüre in Fulgenstadt zugezogen. Unbekannte hatten sich in der Mainacht einen üblen Scherz erlaubt und das Gitter eines Lichtschachts vor der Tür entfernt. Als der 55-Jährige am Morgen das Haus verließ, stürzte er in das Loch und verletzte sich. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Täterhinweise.

