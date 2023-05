Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Motorradfahrer prallt gegen Pkw - zwei Verletzte

Beim Zusammenstoß eines Motorrades mit einem Pkw am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Ravensburger Straße wurden zwei Personen verletzt. Ein 16 Jahre alter Leichtkraftrad-Fahrer war gemeinsam mit seinem 18 Jahre alten Sozius stadteinwärts unterwegs und fuhr links an einer langsam fahrenden Kolonne vorbei. Zwischen der Dietostraße und der Barbarossastraße fuhr zeitgleich eine 54 Jahre alte Dacia-Lenkerin nach links aus einem Grundstück in Richtung Ravensburg aus. Der 16-Jährige konnte eine Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw nicht mehr verhindern und prallte in die rechte Dacia-Front. Beim folgenden Sturz zog sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zu, der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in Kliniken gebracht werden. Die 54-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Am Pkw entstand den ersten Schätzungen zufolge rund 9.000 Euro, am Leichtkraftrad etwa 1.000 Euro Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Ravensburger Straße bis kurz nach 13 Uhr voll gesperrt.

Friedrichshafen

Pkw und Anhänger beschädigt

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Montagabend in der Straße "Am Klärwerk" einen Pkw und einen Anhänger demoliert und dabei rund 3.000 Euro Sachschaden angerichtet. Die Vandalen zerstachen das rechte Vorderrad des Wagens und zertrümmerten die Scheibe sowie die Motorhaube. Am Hänger zerstachen sie ebenfalls einen Reifen und ein Ersatzrad. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Sicherheitsequipment gestohlen

Unbekannte haben mutmaßlich in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Feuerlöscher und eine rote Sicherheitsbox aus einem Wohngebäude in der Länderöschstraße gestohlen. Die Gegenstände konnten am Montagabend auf einem nahegelegenen Spielplatz "verbraucht" aufgefunden werden. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichhafen haben die Ermittlungen wegen Beeinträchtigung von Nothilfemitteln aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Pkw überschlägt sich bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 30 wurden am Montagmorgen zwei Personen verletzt. Ein 26 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 9.15 Uhr in Richtung Ravensburg unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge schwer, seine 23 Jahre alte Beifahrerin eher leicht verletzt. Rettungsdienste brachten beide Insassen zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Am Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Wie es zum Unfall kam ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Friedrichshafen führt.

Meckenbeuren

Kleintraktor gestohlen

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Werdenbergstraße einen Kleintraktor von einem umzäunten Gartengrundstück gestohlen haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Personen, die insbesondere zwischen 19 Uhr und 9.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder Hinwiese zum Verbleib der Arbeitsmaschine der Marke "Kubota" geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Aufmerksamer Zeuge vereitelt Fahrraddiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Der Courage eines 49-Jährigen dürfte es zu verdanken sein, dass zwei Unbekannte am Sonntag gegen 17.45 Uhr beim Diebstahl zweier Pedelecs aufgeflogen sind. Die beiden Diebe waren dabei, die miteinander verschlossenen Räder im Gesamtwert von rund 11.000 Euro von einem Abstellplatz in der Unteren Seestraße in Richtung Friedrichstraße davonzutragen. Dem Zeugen kam das Geschehen merkwürdig vor und sprach die Männer daraufhin auf ihr Vorhaben an. Diese ließen die Räder stehen und suchten fluchtartig das Weite. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen führte nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen. Einer der Diebe wird als 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und kräftig gebaut beschrieben. Er hatte kurzrasierte Haare und trug einen schwarzen Dreitagebart. Er war mit einem blauen T-Shirt, einer schwarzen Adidas-Jogginghose und blauen Schuhen gekleidet. Sein Komplize wird auf 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Er ist etwa 180 cm groß, schlank und hatte kurzrasierte dunkle / graue Haare. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine olivgrüne Jacke. Der Mann hatte braune Schuhe an und trug eine Sonnenbrille. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Markdorf

Nach Parkrempler davongefahren

Nach einem Parkrempler am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in der Straße "Weinsteig" ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte mit seinem Audi beim Einparken offenbar einen VW Tiguan gestreift. Ein Zeuge, der durch einen Knall aufmerksam geworden war, beobachtete das Geschehen aus größerer Distanz. Seinen Angaben zufolge soll der Unfallverursacher sich den Schaden angesehen haben und, nach etwa einer Stunde Wartezeit, mit einer weiteren männlichen Person davongefahren sein. Bei dem Wagen des Unfallflüchtigen soll es sich um einen Audi A1 mit Tettnanger Zulassung gehandelt haben. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell