Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zeugen nach mutmaßlichen Steinewurf gesucht

Heppenheim (ots)

Nach einem mutmaßlichen Steinewurf am Montagabend (12.12.) sucht die Polizei in Heppenheim nach Zeugen. Gegen 19.20 Uhr befuhr eine 55 Jahre alte Autofahrerin die Lorscher Straße in Richtung Autobahn. Als sie unter der Brücke im Bereich der Kalterer Straße hindurchfuhr, warf ein bislang noch unbekannter Täter einen unbekannten Gegenstand von oben auf das Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Am Fahrzeug entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

