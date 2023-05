Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Gebäude eingebrochen

Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen in ein Gebäude in der Brühlstraße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten Sie mit einem zweistelligen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden fällt indes höher aus und beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro hat am vergangenen Wochenende ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Dacia hinterlassen, der in der Springerstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb nun das Polizeirevier Ravensburg die Ermittlungen aufgenommen hat. Hinweise auf den Unbekannten nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Autofahrerin übersieht Rennradfahrer

Beim Linksabbiegen von der Waldstraße in die Tettnanger Straße hat am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr eine 52-jährige Dacia-Lenkerin einen Rennradfahrer übersehen, der auf dem dortigen Radweg von Oberhofen in Richtung Ravensburg unterwegs gewesen ist. Der 51 Jahre alte Radler konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, prallte auf die Motorhaube und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Während der Sachschaden am Pkw auf rund 2.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Zweirad auf rund 500 Euro.

Bad Waldsee

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee nachdem einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend ereignet hat. Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte zwischen 22 Uhr und 22.45 Uhr im Heurenbacher Weg einen BMW und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Hinweise von etwaigen Zeugen nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Betrunkener beleidigt Angestellte und Polizisten

Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch musste ein 42-Jähriger auf dem Polizeirevier Wangen in der Arrestzelle verbringen. Der Mann war zuvor gegen 18.30 Uhr in einer Tankstelle in der Lindauer Straße durch sein aggressives Verhalten negativ aufgefallen und hatte eine Angestellte beleidigt. Hinzugerufene Polizisten erteilten dem Alkoholisierten daraufhin einen Platzverweis, wobei der Mann auch die Beamten fortlaufend beleidigte. Offensichtlich wenig beeindruckt von den Anweisungen der Einsatzkräfte schlug der 42-Jährige bereits kurze Zeit später erneut auf dem Gelände der Tankstelle auf, woraufhin die wiederum verständigten Polizisten ihn in Gewahrsam nahmen. Der mit rund 2,5 Promille alkoholisierte Mann warf hierbei abermals mit Beleidigungen um sich. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Leutkirch im Allgäu

Unbekannte schlagen Fensterscheiben an Heizkraftwerk ein

Offensichtlich mutwillig haben Unbekannte zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen vier Fensterscheiben an einem Heizkraftwerk in der Holbeinstraße eingeschlagen. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07561/ 8488-0 entgegen.

