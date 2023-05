Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannte entwenden Kleinkraftrad

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 16 Uhr einen Motorroller aus einer Garage in der Hohenneuffenstraße entwendet. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des schwarzen Yamaha-Rollers mit grünem Versicherungskennzeichen nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Pkw entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Audi entwendet, der auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt war. Der Besitzer konnte den Wagen, der leichte Beschädigungen aufwies, nach längerer Suche gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße "In den Käppeleswiesen" auffinden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Diebe stehlen Forstmaterial

Forstmaterial im Wert von gut 1.500 Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Großwieshof entwendet. Das Material, das zum Schutz von jungen Bäumen verwendet wird, war am Rande des dortigen Waldwegs zwischengelagert. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Forstmaterials nehmen die Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch

Graffiti-Sprayer unterwegs

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte auf ein Klärschlammsilo auf dem Gelände der Kläranlage im Riedweg ein Graffiti aufgesprüht. Der dadurch entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Gammertingen

Schulkind bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Leichte Verletzungen hat sich ein 9-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7.30 Uhr in der Sigmaringer Straße zugezogen. Das Kind war im Begriff, die Straße am dortigen Fußgängerüberweg zu queren. Ein 73 Jahre alter Toyota-Fahrer erkannte das Mädchen zu spät und kollidierte trotz eingeleiteter Vollbremsung mit ihm. Ein Rettungswagen brachte die 9-Jährige in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Herbertingen

Fahne entwendet

Einen üblen Maischerz haben sich bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Supermarkts in der Marbacher Straße erlaubt. Die Unbekannten beschädigten einen Fahnenmast, um die dort angebrachte Fahne zu entwenden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell