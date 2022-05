Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Eier geworfen + Handtasche fort + gespickte Köder ausgelegt + Fahrräder und Diesel gestohlen + Rollerfahrer flieht nach Aufprall + Unfallfluchten und Unfälle +

Gießen: Hausfassade mit Eiern beworfen -

Unbekannte Täter warfen am Samstag (07. Mai) zwischen 15:45 und 16:00 Uhr Eier gegen die Häuserfassade eines Hauses in der Marburger Straße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Handtasche gestohlen -

Ein unbekannter Täter schlug am Samstag (07.Mai) zwischen 12:00 und 14:30 Uhr die Fensterscheibe eines gelben Skoda ein. Aus dem gelben Fabia entwendete der Dieb eine Handtasche inklusive Inhalt. Während des Tatzeitraums parkte der PKW in der Straße "Zum Klosterwald". Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 170 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Fernwald-Annerod: Köder ausgelegt - Zeugenaufruf -

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in der Nähe des Friedhofes Annerod nach Zeugen. Ein 53-jähriger Mann war Ende April (27.04.2022) gegen 08.00 Uhr mit seiner Hündin in der Kirchstraße unterwegs. An der Gabelung zu den Apfelwiesen fraß das Tier ein Fleischstück. Der Hundehalter konnte es noch rechtzeitig aus dem Maul holen, fand in dem Fleischstück einen Nagel und brachte seine Hündin zu einer Tierärztin. Zeugen, die dort etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Fahrrad weg -

Ein unbekannter Täter stahl am Montag (09.Mai) zwischen 11:15 Uhr und 13:15 Uhr ein Mountainbike des Herstellers "Trek". Das graue Fahrrad hatte der Besitzer in der Straße "Neustadt" angekettet. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 600 Euro teuren Rades machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Grünberg/A5: Dieseldiebe unterwegs -

Ein Sattelzug geriet in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Fokus von Dieseldieben. Zwischen 23.40 und 05.50 Uhr machten sich die Unbekannten auf dem Rastplatz "Reinhardtshain" an dem Laster zu schaffen und zapften etwa 800 Liter Diesel ab. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 entgegen.

Gießen: Mountainbike gestohlen -

Auf ein Mountainbike des Herstellers Cube hatten es Unbekannte in der Thomastraße abgesehen. Die Diebe machten sich am Freitag zwischen 22.00 und 23.00 Uhr an dem grün-schwarzen Fahrrad zu schaffen. Der Besitzer fand bei seiner Rückkehr lediglich das Kabelschloss vor. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des etwa 400 Euro teuren Rades machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Buseck: Rollerfahrer stürzt und flüchtet -

Dienstagnacht (10.Mai) gegen 04.40 Uhr war ein Rollerfahrer die Landstraße 3126 von Alten-Buseck nach Großen-Buseck unterwegs. Etwa 50 Meter vor dem Ortseingang kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem dortigen Kreisverkehr und kam zu Fall. Anschließend entfernte sich der Rollerfahrer, ohne seinen Pflichten nachzukommen in Richtung Alten-Buseck. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Bei dem Rollerfahrer handelt es sich um einen circa 23 Jahre alten Mann, 175 cm groß und dünner Statur. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er eine schwarze Hose, schwarze Motorradjacke und einen weiß-schwarzen Helm. Er war mit einem schwarzen Roller unterwegs, der vermutlich auf der rechten Seite beschädigt ist. Vermutlich hat sich der Rollerfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Opel auf Parkplatz touchiert -

1.500 Euro Sachschaden beklagt der Besitzer eines Opels nach einer Unfallflucht von Samstag (07.Mai) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gießener Straße. Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr touchierte der flüchtige Unfallfahrer den graue Insignia auf der hinteren, rechten Seite und fuhr davon. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Beim Vorbeifahren Seat beschädigt -

Am Sonntag (08.Mai) zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren in der Straße "Neustadt" einen am Fahrbahnrand geparkten Seat. An dem grauen Ibiza entstand Sachschaden auf der Fahrerseite in Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Suzuki touchiert -

Ein flüchtiger Autofahrer touchierte am Montag (09.Mai) gegen 07.50 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren in der Landgrafenstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Suzuki. Als der Besitzer zu seinem roten Swift zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 750 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Unfallflucht in der Hintergasse -

Am Sonntag (08.Mai) zwischen 10.30 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Hintergasse (Höhe 7) einen geparkten roten Fiat an der rechten Heckstoßstange. Anschließend fuhr der Unfallfahrer davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Radler angefahren -

Eine 23-jährige Frau in einem Seat befuhr am Montag (09.Mai) gegen 12.30 Uhr die Rathausstraße in Leihgestern in Richtung Großen-Lindener-Straße. Im Kreuzungsbereich zur Rathausstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 38-jährigen Radfahrer, der die Schulstraße in Richtung Großen-Lindener-Straße befuhr. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 510 Euro.

Hungen: Unfall bei Überholvorgang -

Ein 29-jähriger Mann aus Laubach in einem VW und ein 20-Jähriger aus Nidda in einem Porsche befuhren am Montag (09.Mai) gegen 18.35 Uhr hintereinander die Landstraße 3007. Beide Fahrer beabsichtigten ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Dabei fuhr der Porsche-Fahrer auf den VW auf. Der 29-Jährige, eine 30-jährige Mitfahrerin und ein 10 Monate altes Kind verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 55.060 Euro.

Sabine Richter, Pressesprecherin

