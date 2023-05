Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Horgenzell

Alkoholisierter leistet nach Unfallflucht Widerstand

Weil er alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat und später gegen die folgenden polizeilichen Maßnahmen Widerstand leistete sowie die Einsatzkräfte beleidigte und bedrohte, muss sich ein 49-Jähriger auf strafrechtliche Konsequenzen einstellen. Der Autofahrer kam in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Alten Poststraße von der Straße ab und kollidierte dort mit einer Papiertonne, welche mehrere Meter weiter zum Liegen kam. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort. Die von einer Zeugin verständigte Polizei suchte den Unfallverursacher später zu Hause auf und stellte dabei fest, dass dieser erheblich alkoholisiert ist. Nachdem ein Alkoholtest rund 2 Promille ergab, musste der 49-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Hiergegen wehrte sich der Mann und sprach darüber hinaus Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Einsatzkräfte aus. An dem Fahrzeug des Unfallverursachers entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Horgenzell

Zwei Personen bei Frontalunfall leicht verletzt

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der K 7973 im Bereich Adelmühle ereignet hat. Ein 86 Jahre alter Autofahrer geriet mit seinem Skoda aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in einen entgegenkommenden VW. Durch die Kollision drehte sich der VW um rund 180 Grad, kam von der Fahrbahn ab und an einem Hang zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher als auch die 26-jährige VW-Lenkerin wurden durch einen Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An ihren Fahrzeugen entstand jeweils rund 8.000 Euro Schaden, beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Michelwinnaden

Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Burgweiherstraße / Soldenbachstraße ist am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr rund 15.000 Euro Sachschaden entstanden. Beim Einfahren von der Burgweiherstraße in den Kreuzungsbereich übersah ein 51 Jahre alter VW-Lenker eine von rechts kommende und bevorrechtigte Opel-Fahrerin und kollidierte mit ihrem Fahrzeug. Während der Unfallverursacher nicht verletzt wurde, musste die 73 Jahre alte Opel-Lenkerin vor Ort kurzzeitig von einem Rettungsdienst behandelt werden. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Unfallwagen.

Baindt

Polizei sucht nach Auseinandersetzung auf Parkplatz Zeugen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Fischerstraße sucht das Polizeirevier Weingarten Zeugen. Die beiden sich bekannten Personen waren dort am Donnerstag gegen 10 Uhr in Streit geraten, wobei beide Beteiligten angaben, bei der Auseinandersetzung durch den jeweils anderen leicht verletzt worden zu sein. Zuvor soll der Mann die Frau zudem gefährlich mit einem Motorrad überholt und diese ausgebremst haben. Zeugen, die den Streit oder das Fahrmanöver beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 auf dem Polizeirevier Weingarten zu melden.

Isny im Allgäu

Auf Friedhof randaliert

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf einem Friedhof in der Isnyer Straße randaliert. Die Täter beschädigten hierbei rund 20 Gräber, indem sie mehrere Pflanzen und Kreuze herausrissen und Bilder zerstörten. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen im Allgäu

Autofahrer übersieht Radfahrer

Beim Abbiegen von der Herrenstraße in die Gegenbauerstraße hat am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr eine 77 Jahre alte Opel-Fahrerin einen Pedelec-Fahrer übersehen, der auf dem Radschutzstreifen in der Herrenstraße unterwegs gewesen ist. Der Radler kollidierte mit der Fahrzeugfront des Opel und zog sich beim anschließenden Sturz auf die Motorhaube leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Durch den Verkehrsunfall wurde das Fahrrad stark beschädigt, insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Wolfegg

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat am Donnerstagmorgen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Nissan beschädigt, der zwischen 7.30 Uhr und 11.15 Uhr auf dem Rathausparkplatz in der Straße "Am Hofgarten" abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich nach der Kollision von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Erste Hinweise auf einen möglichen Verursacher bestätigten sich nicht, weshalb der Polizeiposten Vogt sich weitere Hinweise von Zeugen erhofft. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Leutkirch

Alkoholisiert am Steuer

Mit über 1,1 Promille war ein 45-jähriger Autofahrer unterwegs, den Beamte des Polizeireviers Leutkirch am Donnerstagabend auf der Kreisstraße zwischen Gebrazhofen und Tautenhofen gestoppt haben. Die Polizisten kontrollierten den Fahrzeuglenker, nachdem dieser mit leichten Schlenkern aufgefallen war und eines der beiden Kinder im Auto nicht angeschnallt war. Aufgrund von deutlichem Alkoholgeruch führten die Beamten mit dem Mann einen Alkoholvortest durch und veranlassten anschließend in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Eine weitere Streife kümmerte sich um die Kinder und übergab diese dann an deren Mutter. Den 45-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld wegen des nicht gesicherten Kindes und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell