Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock Dierkow - Zeugen dringend gesucht

Rostock (ots)

Am vergangenen Dienstag gegen 22:00 Uhr wurde die Rostocker Polizei zunächst über eine hilflose Person im Hölderlinweg informiert. Der 35-Jährige musste noch vor Ort von den Rettungskräften reanimiert werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen gaben Hinweise darauf, dass der Rostocker mit seinem Fahrrad unterwegs war. Dies wurde im Rahmen der Tatortarbeit in unmittelbarer Nähe des Schwerstverletzten gefunden. Noch ist völlig unklar, wodurch der Mann zu Fall kam.

Die Rostocker Polizei sucht nun Zeugen, die am Dienstagabend (21.03.2023) zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr im Hölderlinweg in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen. Der 35-Jährige war mit einem blauen Fahrrad der Marke Stevens unterwegs. Der Rahmen ist auffällig beklebt mit diversen Stickern.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell