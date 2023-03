Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Teddys in Rostocker Streifenwagen nicht mehr wegzudenken

Rostock (ots)

Wenn die Streifenwagen der Rostocker Polizei ausrücken, sind die Tröste-Teddys mit an Bord. Die Kuscheltiere, zur Verfügung gestellt von der Deutschen Teddy-Stiftung, haben einen durchaus ernsten Hintergrund. Die Teddybären kommen zum Einsatz, wenn Kinder in schwierigen Situationen nach Verkehrsunfällen, Straftaten oder Notlagen zurechtkommen müssen. Die Trostbären helfen zu beruhigen, geben Mut und die Kinder werden so positiv beeinflusst und abgelenkt.

Bereits seit 2018 hat die Rostocker Polizei eine Kooperation mit der Deutschen Teddy-Stiftung. Polizeihauptkommissar Steffen Deußfeld und Polizeioberkommissarin Daniela Lange sind als ehrenamtliche Botschafter aktiv. Die beiden Beamten versehen ihren täglichen Dienst im Polizeirevier Lichtenhagen und engagieren sich in der gesamten Hanse- und Universitätsstadt Rostock für das Projekt zugunsten von Kindern in Notlagen. Bereits 150 Teddys wurden in den letzten Jahren an die Reviere in den Polizeiinspektionen in Rostock und Güstrow verteilt und konnten so schon manche Kullertränen der Kinder nach Unfällen oder häuslicher Gewalt trocknen.

Linktipp: https://deutsche-teddy-stiftung.de/

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell