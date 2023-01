Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Verkehrsunfall in der Straße Püntkers Platt gesucht

Meppen (ots)

Gestern befuhr der 35-jährige Fahrer eines E-Scooters um 6.20 Uhr die Straße Püntkers Patt in Meppen in Fahrtrichtung An der Bleiche. Im Kurvenbereich kam ihm ein dunkel gekleideter Fahrradfahrer ohne Licht entgegen, welcher im Kurvenbereich zu weit nach links auf dem Fahrweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 35-Jährigen und dem Fahrradfahrer, wobei der 35-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Fahrradfahrer setzt seine Fahrt in Fahrtrichtung Hasestraße fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

