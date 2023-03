Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe - Wer kennt diese Männer?

Rostock (ots)

Im Zusammenhang mit einem Raub und einer gefährlichen Körperverletzung vom September 2021 fahndet die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera nach den Tatverdächtigen.

Fotos der Tatverdächtigen hier: https://t1p.de/h3l2e

Die bislang Unbekannten hatten am 26.09.2021 kurz nach Mitternacht auf dem Gelände der Autobahnraststätte Recknitz-Niederung West an der BAB 19 zwei junge Männer überfallen. Die beiden Geschädigten waren auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel des FC Schalke 04 in Rostock und hatten an der Raststätte einen Tankstopp eingelegt. Durch die drei unbekannten Tatverdächtigen wurden die 23 und 32 Jahre alten Fans des FC Schalke 04 unter Androhung von Gewalt aufgefordert, ihre Fantrikos bzw. -pullover auszuziehen. Beiden Männern wurde dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt mit den Fanutensilien.

Nachdem alle bisherigen Ermittlungsansätze nicht zur Klärung der Identität der Unbekannten geführt haben, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Rostock fahndet die Rostocker Kriminalpolizei nun nach den Tatverdächtigen mit Bildern der Überwachungskamera. Wer kennt die abgebildeten Personen oder weiß, wo diese sich aufhalten?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell