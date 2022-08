Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb aufgespürt

Jena (ots)

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am Donnerstag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Jena. Eine 44-Jährige meldete ihr Damenrad, welches sie in einer dafür vorgesehenen Fahrradgarage angeschlossen hatte, als gestohlen. Der Abstellplatz ist für Anwohner zugänglich. Da hier allerdings keinerlei Aufbruchspuren ersichtlich waren, konnte man davon ausgehen, dass der Langfinger ebenfalls ein Bewohner der Unterkunft war. Kurze Zeit später konnte der Dieb inclusive Beute ausfindig gemacht werden. Seinen Angaben zufolge ist er davon ausgegangen, dass das Rad "Schrott" sei und er es zerlegen könne. Nun darf er zwar kein Fahrrad, dafür aber eine Anzeige wegen Diebstahls sein Eigen nennen.

