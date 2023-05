Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw zerkratzt

Unbekannte haben am Donnerstagvormittag einen BMW zerkratzt, der zwischen 8 und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Hohenzollernstraße abgestellt war. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen melden.

Inzigkofen

Gaspedal mit Bremse verwechselt - Unfall

Rund 8.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung der Sigmaringer Straße und der Dorfstraße gefordert. Ein 84 Jahre alter Opel-Fahrer wollte an der Einmündung zur Sigmaringer Straße bremsen. Stattdessen gab er Gas und fuhr in die Kreuzung ein. Ein 44-Jähriger, der mit seinem Lkw auf der Sigmaringer Straße in Richtung Meßkirch unterwegs war, konnte eine Kollision mit dem Opel trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung und einem Ausweichversuch nicht verhindern. Beim Zusammenstoß wurde der Senior leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Opel.

Bad Saulgau

Riskantes Überholmanöver zieht Anzeige nach sich

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 39-jährigen Peugeot-Lenker, der am Donnerstag kurz nach 16.30 Uhr auf der L 283 riskant überholt hat. Der 39-Jährige setzte zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen auf Höhe Saustall zum Überholen eines Lkws an, obwohl Gegenverkehr kam. Nur weil der Lkw-Fahrer sofort eine Gefahrenbremsung einleitete, kam es zu keiner Kollision mit dem Entgegenkommenden. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der entgegenkommende Pkw-Lenker, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 bei den Ermittlern zu melden.

Bad Saulgau

Pkw beim Überholen gestreift und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Altshauser Straße den Opel einer 83-Jährigen überholt und diesen gestreift hat. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Hohentengen

Fahrzeugscheibe beschädigt

Mutmaßlich mit einem Stein hat ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 20.45 Uhr die Frontscheibe eines Pkw in der Bussenstraße beschädigt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell