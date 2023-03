Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines weiteren Fahrzeuges in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 04.03.2023 wurde durch einen Fahrzeughalter ein weiterer PKW-Diebstahl bekannt. Hierbei entwendeten unbekannte Täter in der Zeit vom 03.03.2022, 18.00 Uhr bis 04.03.2023, 10.00 Uhr den PKW in der Neubrandenburger Ikarusstraße 12a. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Ford Mondeo des Baujahrs 2018. An dem PKW waren die amtlichen Kennzeichen MS-UE333 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Somit wurden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand zwei PKW der Marke Ford im Tatzeitraum, aus der Neubrandenburger Oststadt entwendet. Zeugen die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395/5582 5224 oder unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

