Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Greifswald (ots)

Am 03.03.2023 kam es gegen 20:45 Uhr in Greifswald - Schönwalde II zu einem Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol und mit anschließender Unfallflucht. Der 49jährige Unfallverursacher rammte beim vorwärts einparken einen Pkw Skoda und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Unfall anzuzeigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3.000,- Euro.

Durch polizeiliche Maßnahmen wurde der Unfallverursacher namentlich bekannt gemacht und in weiterer Folge in der Nähe des Unfallortes angetroffen. Der sichtlich alkoholisierte deutsche Staatsbürger verweigerte eine Atemalkoholmessung. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde eine Blutprobe angeordnet und der Unfallverursacher entsprechend belehrt. Daraufhin versuchte, der Unfallverursacher eine Flasche 0,2l Oldesloher Korn auszutrinken, was durch die eingesetzten Beamten unterbunden wurde. Bevor es dann zur Fahrt ins Krankenhaus kam, schlug der Unfallverursacher in Richtung eines eingesetzten Beamten und traf diesen leicht an der Nase. Der Beamte blieb dienstfähig, in weiterer Folge wurde der 49jährige Deutsche mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht, gefesselt und ins Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Dort konnte die Blutprobenentnahme ohne weitere Probleme vollzogen werden. Im Anschluss wurde die Person aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen den 49jährigen Deutschen wird nun wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und darüber hinaus wegen eines tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte ermittelt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

